Muere sexagenario apuñalado en zona de pulgas de Acuña; detienen al agresor

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/ 3 febrero 2026
    Muere sexagenario apuñalado en zona de pulgas de Acuña; detienen al agresor
    Zona de comercios conocida como “las pulgas”, donde se registró la agresión con arma blanca. FOTO: REDES SOCIALES

El presunto agresor fue detenido en el lugar con apoyo de testigos y quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio

ACUÑA, COAH.- Una agresión con arma blanca registrada la tarde del domingo en la colonia 11 de Octubre, en el municipio de Acuña, dejó como saldo un hombre sin vida y un presunto responsable detenido. El hecho generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia en la zona conocida como “las pulgas”, un área de comercios de venta de segunda.

De acuerdo con la información disponible, el ataque ocurrió en los negocios ubicados sobre la calle Lerdo, en su cruce con Lucio Blanco. En ese punto, un hombre identificado como Manuel de Jesús ¨N¨, de 63 años de edad, se encontraba comiendo en un establecimiento cuando comenzó una discusión con otro sujeto. El intercambio de palabras escaló y el agresor sacó de entre sus pertenencias un arma punzocortante, con la que lesionó al adulto mayor en al menos tres ocasiones.

TE PUEDE INTERESAR: Piedras Negras: muere hombre por hemorragia digestiva en colonia CROC

Testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quien presentaba heridas en el cuello, el antebrazo izquierdo y el lado derecho del pecho. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia a la Clínica 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica.

Horas después de su ingreso, personal médico confirmó el fallecimiento del paciente, situación que fue notificada a la Agencia de Investigación Criminal para el inicio de las diligencias correspondientes. La necropsia de ley estableció que las lesiones provocadas por el arma blanca fueron la causa de la muerte.

En el sitio de la agresión, elementos del Mando Coordinado lograron la detención del presunto agresor, un hombre de 30 años de edad identificado como José “N”, quien fue asegurado con el apoyo de testigos y canalizado de inmediato ante el Ministerio Público del Fuero Común. Contra el detenido se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

Las autoridades descartaron que el ataque se tratara de un hecho derivado de un robo y mantienen bajo investigación las circunstancias que originaron la discusión previa a la agresión. El área fue asegurada mientras se recababan testimonios y se realizaban las actuaciones ministeriales.

Será la autoridad judicial la que determine la situación legal del imputado, quien será presentado ante un juez de control para definir su vinculación a proceso. Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer plenamente lo ocurrido en este punto comercial de la colonia 11 de Octubre.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
homicidios

Localizaciones


Acuña

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Adán Augusto, la piedra en el zapato de Sheinbaum

Adán Augusto, la piedra en el zapato de Sheinbaum
true

Adán Augusto hará bien... pero muy lejos de México
true

POLITICÓN: Urge a la 4T en Coahuila también un ‘regaño caluroso’ de la Presidenta
La Comisión de Búsqueda solicita apoyo ciudadano para aportar información que ayude a dar con el paradero de Adriana Aracely.

Activan búsqueda de mujer de 38 años desaparecida en Saltillo
¿México le dará petróleo a Cuba? Estados Unidos y Trump reafirman que no

¿México le dará petróleo a Cuba? Estados Unidos y Trump reafirman que no
Atletas de Rugby y Rodeo participaron en los selectivos estatales realizados en Saltillo, buscando un lugar en el representativo de Coahuila rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.

Saltillo alberga selectivos estatales de Rugby y Rodeo rumbo a la Olimpiada Nacional 2026
Cuando te enfrías, es normal que lo notes primero en los dedos de tus manos y pies.

¿Por qué tengo las manos y los pies tan fríos?
El secretario general de la ONU, António Guterres, envió una carta a los embajadores de los 196 Estados miembros en la que afirmó: “No puedo exagerar la urgencia de la situación a la que nos enfrentamos ahora” .

Advierte la ONU que corre el peligro de un colapso financiero por cuotas no pagadas