Muere sexagenario apuñalado en zona de pulgas de Acuña; detienen al agresor

ACUÑA, COAH.- Una agresión con arma blanca registrada la tarde del domingo en la colonia 11 de Octubre, en el municipio de Acuña, dejó como saldo un hombre sin vida y un presunto responsable detenido. El hecho generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia en la zona conocida como “las pulgas”, un área de comercios de venta de segunda.

De acuerdo con la información disponible, el ataque ocurrió en los negocios ubicados sobre la calle Lerdo, en su cruce con Lucio Blanco. En ese punto, un hombre identificado como Manuel de Jesús ¨N¨, de 63 años de edad, se encontraba comiendo en un establecimiento cuando comenzó una discusión con otro sujeto. El intercambio de palabras escaló y el agresor sacó de entre sus pertenencias un arma punzocortante, con la que lesionó al adulto mayor en al menos tres ocasiones.

Testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quien presentaba heridas en el cuello, el antebrazo izquierdo y el lado derecho del pecho. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia a la Clínica 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica.

Horas después de su ingreso, personal médico confirmó el fallecimiento del paciente, situación que fue notificada a la Agencia de Investigación Criminal para el inicio de las diligencias correspondientes. La necropsia de ley estableció que las lesiones provocadas por el arma blanca fueron la causa de la muerte.

En el sitio de la agresión, elementos del Mando Coordinado lograron la detención del presunto agresor, un hombre de 30 años de edad identificado como José “N”, quien fue asegurado con el apoyo de testigos y canalizado de inmediato ante el Ministerio Público del Fuero Común. Contra el detenido se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

Las autoridades descartaron que el ataque se tratara de un hecho derivado de un robo y mantienen bajo investigación las circunstancias que originaron la discusión previa a la agresión. El área fue asegurada mientras se recababan testimonios y se realizaban las actuaciones ministeriales.

Será la autoridad judicial la que determine la situación legal del imputado, quien será presentado ante un juez de control para definir su vinculación a proceso. Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer plenamente lo ocurrido en este punto comercial de la colonia 11 de Octubre.

(Con información de medios locales)