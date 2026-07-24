Emite Fiscalía ficha de búsqueda para localizar a adolescente desaparecido en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila emitió una ficha de búsqueda para localizar a Jesús Alejandro Hernández Torres, de 13 años, quien fue visto por última vez el pasado 15 de julio en la colonia Acoros, en Piedras Negras.

De acuerdo con la autoridad, el adolescente mide aproximadamente 1.50 metros, es de complexión delgada, tez morena y tiene el cabello corto, lacio y color castaño.