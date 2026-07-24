Emite Fiscalía ficha de búsqueda para localizar a adolescente desaparecido en Piedras Negras
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Jesús Alejandro Hernández Torres, de 13 años, fue visto por última vez el pasado 15 de julio en la colonia Acoros
PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila emitió una ficha de búsqueda para localizar a Jesús Alejandro Hernández Torres, de 13 años, quien fue visto por última vez el pasado 15 de julio en la colonia Acoros, en Piedras Negras.
De acuerdo con la autoridad, el adolescente mide aproximadamente 1.50 metros, es de complexión delgada, tez morena y tiene el cabello corto, lacio y color castaño.
Como seña particular, presenta una marca de nacimiento color café en la frente, característica que podría facilitar su identificación.
La Fiscalía informó que hasta el momento se desconoce su paradero, por lo que solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización.
Quienes cuenten con datos sobre el adolescente pueden comunicarse al número de emergencias 911 o al teléfono de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, (844) 438-0700.