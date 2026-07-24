Emite Fiscalía ficha de búsqueda para localizar a adolescente desaparecido en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Emite Fiscalía ficha de búsqueda para localizar a adolescente desaparecido en Piedras Negras
    La Fiscalía de Personas Desaparecidas solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Jesús Alejandro Hernández Torres, de 13 años, desaparecido en Piedras Negras. REDES SOCIALES

Jesús Alejandro Hernández Torres, de 13 años, fue visto por última vez el pasado 15 de julio en la colonia Acoros

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila emitió una ficha de búsqueda para localizar a Jesús Alejandro Hernández Torres, de 13 años, quien fue visto por última vez el pasado 15 de julio en la colonia Acoros, en Piedras Negras.

De acuerdo con la autoridad, el adolescente mide aproximadamente 1.50 metros, es de complexión delgada, tez morena y tiene el cabello corto, lacio y color castaño.

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Como seña particular, presenta una marca de nacimiento color café en la frente, característica que podría facilitar su identificación.

La Fiscalía informó que hasta el momento se desconoce su paradero, por lo que solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización.

$!El reporte de búsqueda emitido por la Fiscalía incluye las características físicas, señas particulares y datos de la desaparición del adolescente.
El reporte de búsqueda emitido por la Fiscalía incluye las características físicas, señas particulares y datos de la desaparición del adolescente. REDES SOCIALES

Quienes cuenten con datos sobre el adolescente pueden comunicarse al número de emergencias 911 o al teléfono de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, (844) 438-0700.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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