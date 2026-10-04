En Piedras Negras, brigada médica entregará más de 80 sillas de ruedas

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    En Piedras Negras, brigada médica entregará más de 80 sillas de ruedas
    El programa entregará más de 80 sillas de ruedas y aparatos ortopédicos a personas previamente registradas en el DIF. FREEPIK

El programa ofrecerá consultas médicas, atención dental, lentes graduados y entrega de aparatos ortopédicos en la Casa de la Cultura

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En Piedras Negras se llevará a cabo la segunda edición del programa “Ruedas de Esperanza” del 14 al 16 de octubre, con la entrega de más de 80 sillas de ruedas y aparatos ortopédicos, informó la el DIF municipal.

Las actividades se realizarán en la Casa de la Cultura, ubicada en Ave. López Mateos 1334, colonia Roma. El miércoles 14 el horario será de 1:00 a 4:30 de la tarde, mientras que el jueves 15 y el viernes 16 la atención será de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/hallan-con-vida-en-zaragoza-a-hombre-desaparecido-en-piedras-negras-coahuila-DJ23912724

De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento, el padrón de beneficiarios para esta edición se conformó durante julio y agosto, por lo que la entrega de sillas de ruedas y aparatos ortopédicos se realizará a personas previamente registradas en el DIF.

Además de estos apoyos, la brigada pondrá a disposición de la comunidad servicios gratuitos de consulta médica general, atención dental —extracciones, empastes y limpiezas—, examen de la vista y entrega de lentes graduados para mayores de 18 años, así como toma de presión arterial y glucosa. El medicamento estará sujeto a existencia.

$!La brigada ofrecerá servicios gratuitos de consulta médica, atención dental, examen de la vista y lentes graduados para mayores de 18 años.
La brigada ofrecerá servicios gratuitos de consulta médica, atención dental, examen de la vista y lentes graduados para mayores de 18 años. REDES SOCIALES

El Ayuntamiento aseguró que este tipo de iniciativas buscan mejorar la calidad de vida de las personas que requieren apoyos de movilidad y facilitar el acceso a servicios médicos para las familias de la localidad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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