En Piedras Negras, brigada médica entregará más de 80 sillas de ruedas
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El programa ofrecerá consultas médicas, atención dental, lentes graduados y entrega de aparatos ortopédicos en la Casa de la Cultura
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En Piedras Negras se llevará a cabo la segunda edición del programa “Ruedas de Esperanza” del 14 al 16 de octubre, con la entrega de más de 80 sillas de ruedas y aparatos ortopédicos, informó la el DIF municipal.
Las actividades se realizarán en la Casa de la Cultura, ubicada en Ave. López Mateos 1334, colonia Roma. El miércoles 14 el horario será de 1:00 a 4:30 de la tarde, mientras que el jueves 15 y el viernes 16 la atención será de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.
De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento, el padrón de beneficiarios para esta edición se conformó durante julio y agosto, por lo que la entrega de sillas de ruedas y aparatos ortopédicos se realizará a personas previamente registradas en el DIF.
Además de estos apoyos, la brigada pondrá a disposición de la comunidad servicios gratuitos de consulta médica general, atención dental —extracciones, empastes y limpiezas—, examen de la vista y entrega de lentes graduados para mayores de 18 años, así como toma de presión arterial y glucosa. El medicamento estará sujeto a existencia.
El Ayuntamiento aseguró que este tipo de iniciativas buscan mejorar la calidad de vida de las personas que requieren apoyos de movilidad y facilitar el acceso a servicios médicos para las familias de la localidad.