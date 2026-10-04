En Piedras Negras, brigada médica entregará más de 80 sillas de ruedas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En Piedras Negras se llevará a cabo la segunda edición del programa “Ruedas de Esperanza” del 14 al 16 de octubre, con la entrega de más de 80 sillas de ruedas y aparatos ortopédicos, informó la el DIF municipal.

Las actividades se realizarán en la Casa de la Cultura, ubicada en Ave. López Mateos 1334, colonia Roma. El miércoles 14 el horario será de 1:00 a 4:30 de la tarde, mientras que el jueves 15 y el viernes 16 la atención será de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.