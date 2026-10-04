Hallan con vida en Zaragoza a hombre desaparecido en Piedras Negras, Coahuila

Elementos del Mando Coordinado Zaragoza lo ubicaron alrededor de las 14:00 horas sobre la carretera federal 29, a la altura del arco de bienvenida al municipio, de acuerdo con el informe de la corporación.

ZARAGOZA, COAH.— Después de seis días sin conocer su paradero, Juan Andrés Vallejo Cibrián, de 29 años, fue localizado con vida este domingo 4 de octubre en Zaragoza. El hombre contaba con un reporte de desaparición en Piedras Negras .

Personal de Protección Civil participó en la atención y valoración de Juan Andrés, quien fue reportado en buen estado de salud. Tras su localización, los agentes lo resguardaron y coordinaron su traslado a Piedras Negras.

En esa ciudad quedó bajo atención de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, encargada de continuar el protocolo correspondiente y realizar la notificación a sus familiares.

Según la información del Mando Coordinado, se desconocía el paradero del hombre desde el 28 de septiembre, mientras que el reporte formal ante las autoridades fue presentado el día 30 del mismo mes.