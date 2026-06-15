En Piedras Negras destacan legado de ‘Como agua para chocolate’ como ícono del cine mexicano

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Piedras Negras
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    En Piedras Negras destacan legado de ‘Como agua para chocolate’ como ícono del cine mexicano
    Los participantes destacaron que la obra aborda elementos fundamentales de la identidad mexicana, como la gastronomía, las tradiciones familiares y la transmisión de emociones entre generaciones. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Especialistas destacaron en Piedras Negras la importancia de analizar el cine desde una perspectiva histórica, social y cultural

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La película Como agua para chocolate continúa siendo un referente indispensable para el análisis cinematográfico, literario y cultural en México. Así lo destacaron especialistas y participantes durante una conferencia dedicada a explorar el impacto de esta emblemática producción y su influencia en nuevas generaciones de creadores y estudiosos del cine.

Durante el encuentro, la expositora Mariana subrayó que el estudio del cine va más allá de la narrativa superficial. Señaló que comprender una obra implica analizar su contexto histórico, político, literario y social, lo que permite ofrecer una visión más amplia y profunda de su significado.

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La ponente resaltó que gran parte de este aprendizaje proviene de académicos con experiencia internacional, quienes impulsan a los estudiantes a observar las historias desde perspectivas diversas y a descubrir los mensajes ocultos detrás de cada escena. Esta metodología, dijo, enriquece la capacidad crítica y fomenta una comprensión más completa de las obras artísticas.

Respecto a Como agua para chocolate, Mariana enfatizó que la película refleja aspectos esenciales de la identidad mexicana: la gastronomía, las tradiciones familiares, las emociones y las relaciones humanas. Destacó, además, cómo la cocina se convierte en un vehículo para expresar sentimientos y transmitir herencias culturales entre generaciones.

Recordó que la adaptación cinematográfica de 1992 enfrentó retos de financiamiento, pero logró consolidarse como una de las producciones mexicanas más reconocidas a nivel internacional. Su éxito, añadió, abrió camino a proyectos independientes que demostraron que la creatividad y el talento pueden sobresalir incluso con presupuestos limitados.

La sesión también abordó el renovado interés que ha despertado la historia gracias a nuevas adaptaciones televisivas, lo que permite acercar la obra a públicos que no la conocieron en su estreno original. Los participantes coincidieron en que estas producciones mantienen vivo el patrimonio cultural mexicano y fortalecen el interés por el cine nacional.

Finalmente, al hablar sobre la relevancia de que ciudades como Piedras Negras formen parte de espacios culturales con proyección internacional, los expositores destacaron la importancia de difundir estas iniciativas y aprovechar las redes sociales y plataformas digitales para acercar el arte y el análisis cinematográfico a un público cada vez más amplio.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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