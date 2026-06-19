En Piedras Negras, Hospital General ‘Dr. Salvador Chavarría’ opera al límite de su capacidad

El director del nosocomio, Agustín Aguilar, informó que, pese a las recientes contingencias climatológicas y a las altas temperaturas registradas en la región, no se han atendido pacientes por golpe de calor ni casos relacionados directamente con las condiciones extremas del clima.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Hospital General Salvador Chavarría de Piedras Negras enfrenta una elevada demanda de servicios médicos, situación que mantiene saturadas las áreas de hospitalización y ha generado retrasos en la programación de algunas cirugías.

No obstante, señaló que con la llegada de la temporada de calor y lluvias se ha observado un incremento en las enfermedades gastrointestinales, lo que ha contribuido a mantener una demanda constante de atención médica.

El funcionario indicó que la ocupación hospitalaria se mantiene elevada prácticamente durante todo el año, por lo que el personal médico realiza esfuerzos para atender a los pacientes y disminuir el rezago en la agenda quirúrgica.

Aguilar reconoció que la falta de espacios ha impactado en la programación de cirugías, aunque aseguró que médicos, enfermeras y personal administrativo trabajan para garantizar una atención oportuna y de calidad.

Finalmente, pidió comprensión a la ciudadanía ante la alta demanda de servicios y reiteró el compromiso del hospital de continuar brindando atención a quienes lo requieran.