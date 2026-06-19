En Piedras Negras, Hospital General ‘Dr. Salvador Chavarría’ opera al límite de su capacidad

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    En Piedras Negras, Hospital General ‘Dr. Salvador Chavarría’ opera al límite de su capacidad
    El Hospital General Salvador Chavarría enfrenta una alta demanda de servicios médicos que mantiene saturadas sus áreas de hospitalización. ARCHIVO

La saturación en las áreas de hospitalización ha provocado retrasos en la programación de algunas cirugías

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Hospital General Salvador Chavarría de Piedras Negras enfrenta una elevada demanda de servicios médicos, situación que mantiene saturadas las áreas de hospitalización y ha generado retrasos en la programación de algunas cirugías.

El director del nosocomio, Agustín Aguilar, informó que, pese a las recientes contingencias climatológicas y a las altas temperaturas registradas en la región, no se han atendido pacientes por golpe de calor ni casos relacionados directamente con las condiciones extremas del clima.

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No obstante, señaló que con la llegada de la temporada de calor y lluvias se ha observado un incremento en las enfermedades gastrointestinales, lo que ha contribuido a mantener una demanda constante de atención médica.

El funcionario indicó que la ocupación hospitalaria se mantiene elevada prácticamente durante todo el año, por lo que el personal médico realiza esfuerzos para atender a los pacientes y disminuir el rezago en la agenda quirúrgica.

Aguilar reconoció que la falta de espacios ha impactado en la programación de cirugías, aunque aseguró que médicos, enfermeras y personal administrativo trabajan para garantizar una atención oportuna y de calidad.

Finalmente, pidió comprensión a la ciudadanía ante la alta demanda de servicios y reiteró el compromiso del hospital de continuar brindando atención a quienes lo requieran.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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