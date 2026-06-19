Refuerzan fumigación contra el dengue en colonias de Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Refuerzan fumigación contra el dengue en colonias de Piedras Negras
    Brigadas de vectores intensificaron las jornadas de fumigación en distintos sectores de Piedras Negras como parte de las acciones preventivas contra enfermedades transmitidas por mosquitos. ARCHIVO

Las acciones se realizan en sectores afectados y no afectados por las lluvias para prevenir dengue, zika y chikungunya

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Salud reforzó las acciones de fumigación en diversos sectores de Piedras Negras con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue y proteger la salud de la población.

Como parte de esta estrategia, brigadas de vectores realizaron una jornada nocturna de fumigación en las colonias Río Bravo, San Felipe y Las Fuentes, consideradas zonas prioritarias para fortalecer las medidas preventivas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/desde-piedras-negras-alertan-sobre-medicamentos-para-control-de-la-obesidad-HH21512588

De manera complementaria, durante la jornada matutina se llevaron a cabo labores similares en las colonias Esfuerzo Nacional, San Felipe y Venustiano Carranza, dentro del esquema permanente de vigilancia epidemiológica que mantiene la dependencia.

Las autoridades de salud informaron que estas acciones se desarrollan tanto en sectores afectados por las recientes inundaciones como en áreas que no registraron daños, con el propósito de reducir el riesgo de brotes de dengue, zika y chikungunya.

La dependencia explicó que el incremento de humedad y la acumulación de agua favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, por lo que consideró fundamental mantener las medidas preventivas dentro de los hogares.

Entre las recomendaciones emitidas a la población se encuentra eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios patios y azoteas, tapar depósitos de almacenamiento y permitir el acceso del personal de salud debidamente identificado.

La Secretaría de Salud reiteró que las jornadas de fumigación continuarán en distintos puntos del municipio durante los próximos días y exhortó a la ciudadanía a colaborar con las acciones preventivas para disminuir el riesgo de enfermedades transmitidas por vector.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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