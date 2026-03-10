En Piedras Negras refuerzan acciones contra el mosquito transmisor del dengue tras las lluvias

Piedras Negras
/ 10 marzo 2026
    En Piedras Negras refuerzan acciones contra el mosquito transmisor del dengue tras las lluvias
    Personal del departamento de vectores realiza recorridos y búsquedas intencionadas en distintos sectores de Piedras Negras para detectar posibles criaderos de mosquitos y prevenir brotes de enfermedades. ARCHIVO

Autoridades sanitarias exhortaron a la población a eliminar recipientes que acumulen agua en patios y azoteas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras las recientes precipitaciones en la región, autoridades de salud intensificaron el llamado a la población para mantener limpios los patios y eliminar cualquier objeto que acumule agua, con el propósito de prevenir la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades como el dengue.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, Roberto Baeza Díaz, subrayó que la descacharrización —retirar recipientes, llantas, botes u objetos donde pueda estancarse el agua— es una de las medidas más efectivas para frenar la reproducción del insecto.

TE PUEDE INTERESAR: Blindan escuelas en Torreón tras amenazas falsas en redes; activan Operativo Mochila

“Mantener los patios libres de acumulaciones de agua es fundamental para evitar criaderos de larvas, que se convierten en ambientes propicios para el desarrollo del mosquito”, explicó.

Baeza Díaz precisó que el incremento de zancudos no ocurre de inmediato tras las lluvias, sino días después, cuando las condiciones climáticas favorecen su reproducción. Por ello, personal del departamento de vectores realiza búsquedas intencionadas en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de detectar riesgos oportunamente y evitar brotes.

El funcionario recordó que el dengue sigue siendo una de las enfermedades más comunes transmitidas por mosquitos en la región, razón por la cual las acciones preventivas se mantienen de manera permanente.

Agregó que, dentro del programa de vigilancia sanitaria, también se efectúan revisiones para identificar la posible presencia de mosquitos capaces de transmitir padecimientos como el paludismo o la malaria. Aclaró, sin embargo, que estas labores forman parte de la prevención y no implican la existencia de casos activos en la zona.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

