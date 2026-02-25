Encuentra pescador cuerpo sin vida en islote del Río Bravo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una jornada de pesca terminó en un escenario de alerta en el Río Bravo, luego de que un hombre localizara el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino sobre un islote situado a la altura del Paseo del Río, en las inmediaciones del Puente Internacional número II, en Piedras Negras.

El hallazgo ocurrió cuando el pescador se encontraba dentro del afluente y detectó la presencia del cadáver a unos metros de la base del puente internacional. Tras percatarse de la situación, salió del agua y regresó a la orilla para solicitar auxilio, reportando de inmediato lo sucedido a las autoridades.

El aviso activó la movilización de corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Al sitio arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Piedras Negras, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila y del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración.

Las autoridades confirmaron la presencia del cuerpo flotando en el río y procedieron a acordonar el área para facilitar las maniobras correspondientes. En una primera intervención no fue posible establecer la identidad de la persona localizada sin vida.

Posteriormente se iniciaron los trabajos para recuperar el cadáver del islote donde fue visto inicialmente. Las labores se desarrollaron bajo los protocolos establecidos para este tipo de casos, mientras agentes ministeriales comenzaron las diligencias para integrar la carpeta de investigación.

Una vez concluido el rescate, el cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley con el fin de determinar las causas del fallecimiento y avanzar en la identificación oficial.

El hallazgo generó expectación en la zona cercana al Paseo del Río y a los cruces internacionales, debido a la presencia de unidades oficiales y personal de distintas dependencias que permanecieron en el lugar hasta concluir las primeras actuaciones.

Será en las próximas horas cuando las autoridades ministeriales den a conocer mayores detalles sobre la identidad de la víctima y los resultados de las pruebas forenses que permitan esclarecer lo ocurrido en este punto del Río Bravo.

(Con información de medios locales)