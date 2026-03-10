Escuela de Medicina Unidad Norte de la UAdeC consolida avances académicos y fortalece formación profesional

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La directora de la Escuela de Medicina Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila, Norma Georgina Rodríguez Bustos, presentó su informe de actividades, donde expuso los principales resultados académicos, institucionales y de vinculación alcanzados por la comunidad universitaria.

A la ceremonia acudieron el rector Octavio Pimentel Martínez; el coordinador de la Unidad Norte, Luis Carlos Talamantes Arredondo; así como directores de escuelas y facultades, docentes y estudiantes que integran el campus.

PROYECCIÓN ACADÉMICA EN UNA REGIÓN BINACIONAL

Durante su mensaje, el rector señaló que el reporte presentado refleja el avance sostenido del plantel en su organización académica, en la relación con el sistema de salud y en la proyección de su modelo formativo.

Destacó que la preparación de profesionales en el área médica adquiere especial relevancia en una zona donde las dinámicas sociales, económicas y sanitarias se desarrollan en interacción permanente entre México y Estados Unidos.

“Es un orgullo el informe que nos ha presentado la doctora Norma porque muestra el trabajo de una comunidad que está construyendo con seriedad su proyecto educativo. Desde esta región binacional, la Universidad participa activamente en los procesos que impactan la vida y la salud de la población”, expresó.

Asimismo, subrayó que el crecimiento del plantel se refleja en tres ejes fundamentales: fortalecimiento de la calidad académica, ampliación de los vínculos con el sector salud y generación de nuevas oportunidades para el alumnado.

RESPALDO INSTITUCIONAL

El rector reiteró que la administración central continuará respaldando el desarrollo de esta escuela para consolidar su prestigio académico y ampliar su impacto social.

“Cuando una escuela de medicina se fortalece, no solo crece la Universidad; también aumenta la capacidad de la región para cuidar la vida, atender a su población y construir un mejor futuro”, afirmó.

Por su parte, la directora Norma Georgina Rodríguez Bustos señaló que presentar el informe representa una oportunidad para reconocer el trabajo colectivo que ha permitido el crecimiento del plantel.