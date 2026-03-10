Escuela de Medicina Unidad Norte de la UAdeC consolida avances académicos y fortalece formación profesional

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 10 marzo 2026
    Escuela de Medicina Unidad Norte de la UAdeC consolida avances académicos y fortalece formación profesional
    Durante el informe, la directora Norma Georgina Rodríguez Bustos destacó avances en la preparación profesional, vinculación institucional y desarrollo de oportunidades para estudiantes. CORTESÍA

Durante el informe de actividades de la dirección del plantel se destacaron logros académicos, colaboración con el sector salud y nuevas oportunidades para estudiantes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La directora de la Escuela de Medicina Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila, Norma Georgina Rodríguez Bustos, presentó su informe de actividades, donde expuso los principales resultados académicos, institucionales y de vinculación alcanzados por la comunidad universitaria.

A la ceremonia acudieron el rector Octavio Pimentel Martínez; el coordinador de la Unidad Norte, Luis Carlos Talamantes Arredondo; así como directores de escuelas y facultades, docentes y estudiantes que integran el campus.

TE PUEDE INTERESAR: Reconocen en Texas a mujeres mexicanas destacadas; participa Tatiana Clouthier en ceremonia

PROYECCIÓN ACADÉMICA EN UNA REGIÓN BINACIONAL

Durante su mensaje, el rector señaló que el reporte presentado refleja el avance sostenido del plantel en su organización académica, en la relación con el sistema de salud y en la proyección de su modelo formativo.

Destacó que la preparación de profesionales en el área médica adquiere especial relevancia en una zona donde las dinámicas sociales, económicas y sanitarias se desarrollan en interacción permanente entre México y Estados Unidos.

“Es un orgullo el informe que nos ha presentado la doctora Norma porque muestra el trabajo de una comunidad que está construyendo con seriedad su proyecto educativo. Desde esta región binacional, la Universidad participa activamente en los procesos que impactan la vida y la salud de la población”, expresó.

Asimismo, subrayó que el crecimiento del plantel se refleja en tres ejes fundamentales: fortalecimiento de la calidad académica, ampliación de los vínculos con el sector salud y generación de nuevas oportunidades para el alumnado.

RESPALDO INSTITUCIONAL

El rector reiteró que la administración central continuará respaldando el desarrollo de esta escuela para consolidar su prestigio académico y ampliar su impacto social.

“Cuando una escuela de medicina se fortalece, no solo crece la Universidad; también aumenta la capacidad de la región para cuidar la vida, atender a su población y construir un mejor futuro”, afirmó.

Por su parte, la directora Norma Georgina Rodríguez Bustos señaló que presentar el informe representa una oportunidad para reconocer el trabajo colectivo que ha permitido el crecimiento del plantel.

$!Autoridades universitarias y comunidad académica participaron en la presentación del informe de actividades de la dirección de la Escuela de Medicina Unidad Norte.
Autoridades universitarias y comunidad académica participaron en la presentación del informe de actividades de la dirección de la Escuela de Medicina Unidad Norte. CORTESÍA

Indicó que cada logro es resultado del compromiso compartido de estudiantes, docentes y personal administrativo que, desde sus respectivas funciones, contribuyen al desarrollo institucional.

COMUNIDAD UNIVERSITARIA IMPULSA EL DESARROLLO DEL PLANTEL

La directora destacó que el estudiantado constituye el motor que impulsa cada proyecto y decisión dentro de la escuela, al tiempo que reconoció la labor del profesorado por transmitir conocimientos y fomentar la vocación médica en cada generación.

TE PUEDE INTERESAR: Diputado Alfredo Paredes pide a la SEP programas para facilitar conclusión de estudios profesionales

También agradeció el trabajo del personal administrativo y de apoyo, cuya labor permite que las actividades académicas y los procesos institucionales se desarrollen con orden y eficiencia.

Asimismo, expresó su reconocimiento al rector Octavio Pimentel Martínez y al coordinador Luis Carlos Talamantes Arredondo por el respaldo brindado al crecimiento del plantel.

Finalmente, afirmó que la comunidad universitaria continuará trabajando para consolidar una institución sólida, con formación científica, ética y humana.

“Queremos seguir formando profesionales que no solo sepan curar, sino también escuchar, acompañar y servir con profundo respeto por la vida”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Medicina
estudiantes
Informes

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El bendito idioma trumpista

El bendito idioma trumpista
true

Corrupción en Aduanas: sobran evidencias; falta voluntad para llegar al fondo
true

POLITICÓN: Polémica en Jimulcazo 2026, entre rodada ilegal, daño ambiental y concierto privado
El joven contaba con reporte de desaparición desde febrero en la capital de Coahuila.

Identifican a joven hallado sin vida en el río Bravo; fue reportado como desaparecido en Saltillo
Una gasolinera en París. La Unión Europea importa la mayor parte de su petróleo y gas, lo que la hace vulnerable a la volatilidad de los precios mundiales.

La guerra de Trump aumenta el riesgo económico para el mundo
Estarán presentes en este evento empresas tecnológicas como Google y Microsoft, así como de los gobiernos de California y de Estados Unidos.

Saltillo: participará Roberto Garza Villareal en evento mundial sobre tecnología agrícola
En toda Asia, donde los países están altamente expuestos al aumento de los costos del petróleo y el gas y a la escasez de suministro, los gobiernos están tomando medidas para mitigar el impacto económico.

La alarma por las alteraciones del sector petrolero está creciendo en Asia
El flujo de contenedores y mercancías chinas hacia Medio Oriente enfrenta una parálisis logística debido al cierre de rutas estratégicas y el recrudecimiento del conflicto.

Para China, la ampliación de la guerra pone en peligro activos e inversiones milmillonarios