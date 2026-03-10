Escuela de Medicina Unidad Norte de la UAdeC consolida avances académicos y fortalece formación profesional
COMPARTIR
TEMAS
Durante el informe de actividades de la dirección del plantel se destacaron logros académicos, colaboración con el sector salud y nuevas oportunidades para estudiantes
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La directora de la Escuela de Medicina Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila, Norma Georgina Rodríguez Bustos, presentó su informe de actividades, donde expuso los principales resultados académicos, institucionales y de vinculación alcanzados por la comunidad universitaria.
A la ceremonia acudieron el rector Octavio Pimentel Martínez; el coordinador de la Unidad Norte, Luis Carlos Talamantes Arredondo; así como directores de escuelas y facultades, docentes y estudiantes que integran el campus.
TE PUEDE INTERESAR: Reconocen en Texas a mujeres mexicanas destacadas; participa Tatiana Clouthier en ceremonia
PROYECCIÓN ACADÉMICA EN UNA REGIÓN BINACIONAL
Durante su mensaje, el rector señaló que el reporte presentado refleja el avance sostenido del plantel en su organización académica, en la relación con el sistema de salud y en la proyección de su modelo formativo.
Destacó que la preparación de profesionales en el área médica adquiere especial relevancia en una zona donde las dinámicas sociales, económicas y sanitarias se desarrollan en interacción permanente entre México y Estados Unidos.
“Es un orgullo el informe que nos ha presentado la doctora Norma porque muestra el trabajo de una comunidad que está construyendo con seriedad su proyecto educativo. Desde esta región binacional, la Universidad participa activamente en los procesos que impactan la vida y la salud de la población”, expresó.
Asimismo, subrayó que el crecimiento del plantel se refleja en tres ejes fundamentales: fortalecimiento de la calidad académica, ampliación de los vínculos con el sector salud y generación de nuevas oportunidades para el alumnado.
RESPALDO INSTITUCIONAL
El rector reiteró que la administración central continuará respaldando el desarrollo de esta escuela para consolidar su prestigio académico y ampliar su impacto social.
“Cuando una escuela de medicina se fortalece, no solo crece la Universidad; también aumenta la capacidad de la región para cuidar la vida, atender a su población y construir un mejor futuro”, afirmó.
Por su parte, la directora Norma Georgina Rodríguez Bustos señaló que presentar el informe representa una oportunidad para reconocer el trabajo colectivo que ha permitido el crecimiento del plantel.
Indicó que cada logro es resultado del compromiso compartido de estudiantes, docentes y personal administrativo que, desde sus respectivas funciones, contribuyen al desarrollo institucional.
COMUNIDAD UNIVERSITARIA IMPULSA EL DESARROLLO DEL PLANTEL
La directora destacó que el estudiantado constituye el motor que impulsa cada proyecto y decisión dentro de la escuela, al tiempo que reconoció la labor del profesorado por transmitir conocimientos y fomentar la vocación médica en cada generación.
TE PUEDE INTERESAR: Diputado Alfredo Paredes pide a la SEP programas para facilitar conclusión de estudios profesionales
También agradeció el trabajo del personal administrativo y de apoyo, cuya labor permite que las actividades académicas y los procesos institucionales se desarrollen con orden y eficiencia.
Asimismo, expresó su reconocimiento al rector Octavio Pimentel Martínez y al coordinador Luis Carlos Talamantes Arredondo por el respaldo brindado al crecimiento del plantel.
Finalmente, afirmó que la comunidad universitaria continuará trabajando para consolidar una institución sólida, con formación científica, ética y humana.
“Queremos seguir formando profesionales que no solo sepan curar, sino también escuchar, acompañar y servir con profundo respeto por la vida”, concluyó.