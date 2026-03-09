Reconocen en Texas a mujeres mexicanas destacadas; participa Tatiana Clouthier en ceremonia

Piedras Negras
/ 9 marzo 2026
    Reconocen en Texas a mujeres mexicanas destacadas; participa Tatiana Clouthier en ceremonia
    Tatiana Clouthier participó en un evento en Texas donde se reconoció a mujeres mexicanas por su liderazgo y contribución en distintas comunidades del estado. CORTESÍA

Durante el encuentro, consulados mexicanos destacaron el trabajo de mujeres que han impulsado iniciativas sociales y comunitarias en diversas ciudades de Texas

EAGLE PASS, TX.- La exsecretaria de Economía federal, Tatiana Clouthier, participó como invitada en un evento especial donde se realizó un reconocimiento a mujeres mexicanas que han destacado por su trabajo y aportación en distintas comunidades de Texas, en coordinación con los consulados mexicanos de la región.

Durante su intervención, explicó que al encuentro acudieron cónsules de diferentes ciudades de Texas, quienes impulsaron la iniciativa de reconocer a mujeres que han generado un impacto positivo en las comunidades donde residen, destacando su liderazgo y compromiso social.

Clouthier señaló que las galardonadas provienen de distintos ámbitos y cuentan con perfiles muy variados; sin embargo, todas comparten el haber realizado acciones significativas en beneficio de la comunidad, lo que las convierte en ejemplos a seguir para otras mujeres.

Indicó que el proceso de selección no fue sencillo, ya que existe un gran número de mujeres mexicanas que realizan una labor destacada todos los días, muchas veces de manera silenciosa, pero con un impacto importante en su entorno.

“Tenemos una cantidad de mujeres extraordinarias que hacen cosas ordinarias todos los días”, expresó, al reconocer que el trabajo cotidiano de muchas de ellas contribuye al desarrollo social y al fortalecimiento de la comunidad mexicana en el extranjero.

La exfuncionaria federal destacó que el objetivo principal de este reconocimiento es visibilizar las historias de éxito y esfuerzo de estas mujeres, para que sirvan de inspiración a otras que buscan abrirse camino en distintos ámbitos.

Subrayó que así como generaciones anteriores abrieron oportunidades para muchas mujeres, ahora corresponde a las actuales seguir construyendo caminos y motivando a nuevas generaciones a participar y contribuir en sus comunidades.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

