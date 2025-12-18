Este viernes vence plazo para pagar aguinaldo en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Este viernes 19 de diciembre es el último día hábil para que patrones y empresas cumplan con el pago del aguinaldo a sus trabajadores, ya que el plazo legal vence el próximo 20 de diciembre, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

El titular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Arturo Cruz Moreno, recordó que el aguinaldo es una prestación obligatoria de fin de año y que su incumplimiento puede derivar en sanciones para los empleadores.

Precisó que los trabajadores que hayan laborado durante todo el año tienen derecho a recibir, como mínimo, el equivalente a 15 días de salario. En el caso de quienes no hayan cumplido el año completo, el pago deberá realizarse de manera proporcional al tiempo laborado.

Cruz Moreno invitó a las personas que no hayan recibido su aguinaldo o que tengan dudas sobre el monto correcto a acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ubicada junto al Centro de Conciliación Laboral, detrás del Palacio de Justicia en Piedras Negras, donde recibirán orientación y apoyo legal.