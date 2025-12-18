Este viernes vence plazo para pagar aguinaldo en Coahuila

Piedras Negras
/ 18 diciembre 2025
    Este viernes vence plazo para pagar aguinaldo en Coahuila
    Con base a la Ley Federal del Trabajo, el próximo 20 de diciembre vence el plazo para que todos los trabajadores reciban el pago de su aguinaldo. FTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo advierte sanciones a empleadores que incumplan con esta prestación obligatoria

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Este viernes 19 de diciembre es el último día hábil para que patrones y empresas cumplan con el pago del aguinaldo a sus trabajadores, ya que el plazo legal vence el próximo 20 de diciembre, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

El titular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Arturo Cruz Moreno, recordó que el aguinaldo es una prestación obligatoria de fin de año y que su incumplimiento puede derivar en sanciones para los empleadores.

TE PUEDE INTERESAR: La vanidad hizo caer a ‘El Limones’ en La Laguna: presumía Ferraris y Lamborghinis en sus redes

Precisó que los trabajadores que hayan laborado durante todo el año tienen derecho a recibir, como mínimo, el equivalente a 15 días de salario. En el caso de quienes no hayan cumplido el año completo, el pago deberá realizarse de manera proporcional al tiempo laborado.

Cruz Moreno invitó a las personas que no hayan recibido su aguinaldo o que tengan dudas sobre el monto correcto a acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ubicada junto al Centro de Conciliación Laboral, detrás del Palacio de Justicia en Piedras Negras, donde recibirán orientación y apoyo legal.

Temas


Pagos
Prestaciones
aguinaldo

Localizaciones


Piedras Negras

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Constitución remendada

Remendada
true

El dilema sobre Venezuela
true

POLITICÓN: Abandona Morena Coahuila a Tania Flores... la ven como un lastre político
La antigua estación La Encantada deberá ser preservada ante los trabajos del tren de pasajeros.

Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico
El sol sale sobre un petrolero anclado en los muelles de la Refinería Cardón en Punto Fijo, Venezuela. El gobierno venezolano ordenó a su Armada escoltar a los buques que transportan productos petrolíferos.

La Armada venezolana escolta buques tras la amenaza de bloqueo de Trump
El alcalde Javier Díaz reiteró su compromiso de fortalecer el apoyo al deporte y al alto rendimiento durante los próximos años.

Saltillo entrega Premio al Mérito Deportivo 2025; continuarán los apoyos a deportistas en 2026
La proliferación de dispositivos activados por voz amplifica las consecuencias de estos trucos.

Lo que Alexa y Siri pueden escuchar, pero tú no
Los hombres, mujeres y niños que se la pasan todos los días pegados a sus celulares.

Adictos a nuestros celulares