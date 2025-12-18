La vanidad hizo caer a ‘El Limones’ en La Laguna: presumía Ferraris y Lamborghinis en sus redes

Rodríguez Ortiz, identificado como presunto operador financiero del grupo criminal de Los Cabrera Sarabia, construyó su propia visibilidad. Mientras intentaba proyectar poder y estatus, facilitó el trabajo de inteligencia al mostrar sin reservas su estilo de vida, sus vehículos y los sitios que frecuentaba entre Coahuila y Durango.

Su caída, de acuerdo con una investigación del periodista Óscar Balderas, fue consecuencia directa de su afán por exhibirse públicamente, presumir lujos y dejar rastro en redes sociales, una conducta que terminó por delatarlo ante las autoridades federales, pues asegura que en alguna ocasión llegó a exclamar que mataría a quien pinte su auto del mismo color que su Lamborghini Urus verde limón.

La detención de Édgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, se concretó en la región de La Laguna y no obedeció a una traición interna ni a una denuncia anónima.

El símbolo más evidente fue un Lamborghini Urus verde limón, valuado en alrededor de siete millones de pesos, que circulaba por comunidades marcadas por la pobreza extrema. El color no era casual: hacía referencia directa a su apodo y funcionaba como una marca personal que lo volvió inconfundible.

UN VEHÍCULO QUE SE CONVIRTIÓ EN PISTA

Lejos de ser un simple capricho, el Lamborghini se transformó en una pieza clave para las investigaciones. Dependencias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y las Fuerzas Armadas comenzaron a seguir la huella del vehículo, documentando recorridos, horarios y puntos de reunión.

Las fotografías que el propio Rodríguez Ortiz difundía reforzaron el cerco. En algunas aparecía posando junto al Lamborghini dentro de una cochera; en otras, entre autos de alta gama, como un Ferrari 812 Superfast. En una imagen incluso portaba una camisa que lo identificaba como alto integrante regional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

Cada aparición del vehículo sumaba información. Cuando el Lamborghini era visto frente a bares, cervecerías, marisquerías o salones de eventos, los investigadores incorporaban esos datos a las carpetas abiertas. Varios de esos establecimientos, sobre todo en Gómez Palacio, Durango, son señalados como presuntas fachadas para el lavado de dinero del grupo ligado a Los Cabrera Sarabia, asociados a la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Uno de los sitios recurrentes fue un complejo deportivo conocido como “El Barrio de la Boca”, identificado como punto habitual de reunión. El seguimiento constante permitió establecer vigilancia discreta y, finalmente, ubicar el domicilio del presunto operador financiero.

El operativo culminó con la detención de “El Limones” en la región lagunera, en una acción encabezada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. La aprehensión se realizó sin resistencia, aunque en el lugar se aseguraron armas largas, chalecos tácticos de tipo militar y municiones de uso exclusivo del Ejército.

También fue localizada una flotilla de vehículos de lujo, entre ellos Mercedes Benz de colección, Porsche modificados y Mini Coopers vintage, presuntamente utilizados para desplazamientos relacionados con actividades como extorsión, cobro de piso, secuestros y homicidios.

Dentro de la estructura criminal y sindical, Rodríguez Ortiz era considerado el segundo al mando de una red incrustada en la CATEM en Durango. Sólo estaba por debajo de Nassael Armando Cobián Duarte, “El Muñeco”, señalado como secretario general estatal del sindicato y, según la investigación periodística, uno de los siguientes objetivos de las autoridades federales.

Así, más que una traición o un descuido operativo, fue la necesidad de exhibirse lo que terminó por llevar a “El Limones” ante la justicia.