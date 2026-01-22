Fallece pasajera dentro de taxi al llegar al IMSS 11 en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer perdió la vida la mañana de este martes cuando era trasladada de emergencia a bordo de un taxi hacia el Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Piedras Negras. El deceso ocurrió antes de que pudiera recibir atención médica, confirmaron autoridades que tomaron conocimiento del caso.

La mujer fue identificada como Alma Delia ¨N¨, de 54 años de edad, quien padecía una enfermedad en etapa terminal, de acuerdo con la información disponible. Debido a complicaciones en su estado de salud, su hija decidió trasladarla al hospital para solicitar atención médica, utilizando un taxi perteneciente a la línea La Villita.

El vehículo llegó hasta el área exterior del servicio de urgencias de la Clínica 11 del IMSS; sin embargo, al momento en que paramédicos se disponían a brindarle atención, confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales y que había fallecido al interior de la unidad de transporte.

Tras la confirmación del fallecimiento, personal médico dio aviso a las autoridades correspondientes, lo que derivó en la movilización de elementos municipales y de la Fiscalía General del Estado. Los agentes realizaron las diligencias iniciales en el lugar y procedieron a acordonar el área para llevar a cabo el protocolo correspondiente en este tipo de situaciones.

De manera preliminar, se informó que a simple vista no se apreciaban huellas de violencia en el cuerpo de la mujer, por lo que el hecho fue considerado como una muerte por causas naturales. No obstante, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de ley, con el fin de confirmar oficialmente las causas del deceso.

El taxi permaneció en el sitio mientras se desarrollaban las diligencias ministeriales, lo que generó la atención de personas que se encontraban en el hospital. Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo fue retirado del lugar para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre el caso, limitándose a señalar que se trató de un fallecimiento derivado de problemas de salud preexistentes. El hecho quedó asentado en los registros oficiales de la Fiscalía del Estado, sin que se reportaran situaciones constitutivas de delito.

(Cin información de medios locales)