Afirma Premio Nobel que Trump ha perdido el sentido de la realidad

22 enero 2026
    Afirma Premio Nobel que Trump ha perdido el sentido de la realidad
    “Pero es una tragedia personal, no nacional ni mundial. Es totalmente diferente cuando el Presidente de Estados Unidos está en sundowning: un Presidente rodeado de aduladores malignos que le dicen lo que quiere oÌr y le dan rienda suelta a todos sus caprichos, por muy destructivos que sean”, indicó. REFORMA

Sostuvo que Donald Trump presenta rasgos compatibles con el llamado “sundowning”, un síndrome asociado a demencias seniles

Basado en una experiencia familiar, el Nobel de Economía Paul Krugman afirmó que Donald Trump padece el síndrome de “sundowning”, propio de demencias seniles, lo que le ha hecho perder el sentido de la realidad.

”Al ponerse el sol (mi padre), se deterioraba, volviéndose confuso, paranoico y agresivo”, refiere Krugman sobre su tema familiar.

“Pero es una tragedia personal, no nacional ni mundial. Es totalmente diferente cuando el Presidente de Estados Unidos está en sundowning: un Presidente rodeado de aduladores malignos que le dicen lo que quiere oÌr y le dan rienda suelta a todos sus caprichos, por muy destructivos que sean”, indicó.

Entre ellos ubicó a Stephen Miller, el zar de sus políticas migratorias; el Secretario del Tesoro, Scott Bessent; el titular de Seguridad Nacional, Kristi Noem; y el director del FBI, Kash Patel.

