POLITICÓN: Coahuila entra a recta electoral de las definiciones con un PAN sin plan y un PRI con candidaturas con truco

I. NO PASA NADA...

Cuando usted sienta que se encuentra sometido a excesivo estrés y que la tensión por los sucesos que ocurren a su alrededor se ha vuelto insoportable, piense en la dirigente panista local, Elisa Maldonado, y su equipo... verá que no es para tanto. Y es que, a nueve días de vencer el plazo para el registro de coaliciones, la dirigencia nacional que encabeza Jorge Romero Herrera nada más no termina de resolverles si va a autorizar –aunque sea por última vez– la suscripción de una alianza con el PRI. Aquí se consuelan argumentando que no les han dicho que no... pero el problema es que no les dicen que sí.

II. NI SUDAN

Y el estrés podría ubicarse en niveles normales si los albiazules locales se hubieran puesto a trabajar en un “plan B” que tuvieran listo para usar como alternativa si es que, como ya les pasó en 2024, se ven obligados a saltar solos al campo de batalla. ¡Pero no! Según nos comentan los que conocen los detalles de la vida interna del panismo local, no existe ningún plan alterno... y, a pesar de eso, usted los ve tan campantes. ¿Pues cómo le harán?

III. PLAN EN GRANDE

Y del proceso electoral en marcha hablando, tal como le comentamos hace unos días en este espacio, las huestes de Jorge Álvarez Máynez dicen haber construido una plataforma de despegue que les permite tener altas expectativas de los números que arrojará el conteo de los votos. Tan alta están poniendo la mira los naranjas que incluso se afirma que estarían pensando en obtener un triunfo de mayoría. Se trata de palabras mayores en un estado en el cual la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano se ha caracterizado más por ser un partido funcional al grupo en el poder que una real oposición.

IV. DECIDIDOS

Pero los que dicen escuchar conversaciones detrás de las puertas aseguran que en el búnker naranja de la capital de los temblores ya se tomó la decisión de saltar al ruedo en plan ganador, y que la dirigencia nacional se ha comprometido a echarle todos los kilos a la elección de Coahuila. Una de las formas en que eso se notará, nos comentan, es en la presencia constante de las principales figuras nacionales de ese partido. Habrá que ver.

V. SUPLENTES CON SUERTE

En el PRI, que preside, dirige y manda Carlos Robles, se está dando “la otra pelea” –le comentamos ayer–: la de las suplencias. Y es que algunas fórmulas al Congreso van con truco: los titulares harían campaña, ganarían la elección... y luego renunciarían para regresar a su cargo actual. Así, la curul quedaría libre para la o el suplente. Por eso la desesperación por quedar en la segunda posición. La estrategia no es nueva, pero sí cada vez más cínica. Negocio redondo para unos cuantos, pero completamente alejado del espíritu democrático. Y al final, el voto ciudadano sólo es un medio para un fin interno.

VI. FÓRMULA TRICOLOR

Lo hemos visto antes, aunque con un poco de recato: se elige a quien más votos jala, y se pacta que, tras ganar, le deje el lugar a alguien más “del grupo”, aunque no lo conozcan ni en su cuadra. Así, la suplencia ya no es premio de consolación, sino botín en disputa. Por eso los codazos, las presiones y las promesas bajo la mesa. Y claro, en medio de todo eso, la voluntad del ciudadano pasa a segundo plano. Porque aquí no se trata de representar, sino de repartirse el pastel.

VII. DRAMA EN EL DRENAJE

En Ramos Arizpe, las lluvias dejaron al descubierto un problema mayor: la basura en el drenaje. El alcalde Tomás Gutiérrez lo dijo sin rodeos: de las alcantarillas han sacado bolsas repletas de pantalones, camisas... hasta una carriola. Pasaron de atender dos reportes al día a quince. ¿Y el agua? Ya no es el problema; el colapso viene de lo que la gente tira. Dos camiones llenos de desechos en un sólo día se explican por los –malos– hábitos de la gente. El problema no es la red hidráulica, sino la falta de conciencia. Y después nos quejamos de las inundaciones...

VIII. INCONSCIENCIA

El municipio ya metió un tercer camión para desazolvar, pero no se dan abasto. Y es que el problema no está en las tuberías, está en la cabeza. El servicio de recolección funciona, pero muchos prefieren tirar la basura al drenaje como si fuera lo normal. El alcalde pide conciencia... urge cultura cívica. Porque si no cambiamos el chip, los encharcamientos van a seguir. Y bueno, que no digan que no hay equipo... lo que falta es cultura cívica.

IX. ¿AHORA SÍ?

Agudos observadores de la política nos hacen notar la incongruencia de la muzquense Tania Flores Guerra, quien primero peluseó a todos sus compañeros de partido a nivel local que se acercaron a ofrecerle apoyo, pero cuando se apareció en tierras coahuiltecas Luisa María Alcalde ahí sí quiso salir con ella en la foto. ¿Será que ya sintió que el asunto va en serio y anda buscando una cobijita de impunidad? El problema para ella, se rumora en los corrillos políticos, es que en el partido de moda ya no la cuentan como un activo, sino que la consideran un lastre...