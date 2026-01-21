Cómo las acciones de Trump amenazan la alianza entre EU y Europa

Frente a las presiones de EE. UU. sobre Groenlandia, la Unión Europea se plantea lo que antes era impensable: ¿su alianza de 80 años está condenada? ¿Qué le ocurre a una alianza diplomática de 80 años cuando su principal potencia amenaza con invadir militarmente a uno de sus miembros, declara la guerra económica a los demás y promete cultivar la resistencia política y cultural a sus gobiernos? TE PUEDE INTERESAR: Trump tiene una salida simple en Groenlandia, pero no parece quererla ¿ESTÁ CONDENADA LA ALIANZA? Es la pregunta que se plantea en las capitales de toda Europa mientras los dirigentes se apresuran a responder a la rápida escalada de la campaña del presidente Donald Trump para adquirir Groenlandia a pesar de las objeciones de quienes viven allí. La cuestión más urgente es si resistirse a las ambiciones territoriales de Trump puede dañar irreparablemente la relación de Europa con Estados Unidos. Algunos líderes, como el presidente Emmanuel Macron de Francia y Lars Klingbeil, ministro de Finanzas de Alemania, parecen dispuestos a correr ese riesgo, e instan a las naciones europeas a considerar el despliegue de una “bazuca” económica en respuesta a las últimas amenazas arancelarias de Trump. Se espera que los líderes de toda Europa se reúnan en Bruselas esta semana para presentar una respuesta unificada a las provocaciones de Trump. Veteranos observadores de la política europea afirman que la alianza entre Europa y Estados Unidos, forjada después de la Segunda Guerra Mundial, ya se había alterado de manera fundamental. Ya no es una alianza diseñada principalmente para promover los intereses de democracias afines, dijeron. En lugar de eso, es una relación que se rige únicamente por las condiciones de Trump, en la que ejerce la influencia que le confiere el poder estadounidense para obligar a los europeos a satisfacer sus caprichos. “Utilizar lo que es esencialmente una guerra económica con los aliados no tiene precedentes en este sentido”, dijo Ian Lesser, quien dirige la oficina de Bruselas del German Marshall Fund, un grupo de investigación.

Parece existir un consenso en gran parte de Europa sobre la necesidad de crear nuevas capacidades económicas y militares que la hagan menos dependiente de Estados Unidos. Pero eso llevará años, si no décadas. Mientras tanto, las empresas y los mercados financieros de Europa seguirán entrelazados con el poder adquisitivo de los consumidores de Estados Unidos, y Ucrania seguirá necesitando armas estadounidenses para defenderse de Rusia. De hecho, los meses de esfuerzos diplomáticos para negociar un alto al fuego en la guerra de Ucrania solo han puesto de relieve que la OTAN, que se formó para defender a Europa, es incapaz de defenderse de la agresión rusa sin garantías de seguridad por parte de Estados Unidos. “Sería insensato, en tiempos de guerra en Europa, deshacerse de todo el tipo de ventajas estratégicas y operativas que conlleva la alianza”, dijo Lesser. “Pero si Estados Unidos deja de ser un socio confiable en esa alianza, entonces Europa tiene que hacer otra cosa”. Ese esfuerzo ya está en marcha, lentamente. El mismo día en que Trump anunció su última amenaza arancelaria en las redes sociales, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y António Costa, presidente del Consejo Europeo, se encontraban en Paraguay para firmar un importante acuerdo comercial con un bloque de países latinoamericanos, que llevaba 25 años gestándose. Hasta ahora, Trump se ha alegrado de recibir dinero europeo para comprar armas de fabricación estadounidense para Ucrania y otros países de Europa Oriental. Y disfruta al sorprender a sus supuestos aliados, como demostró el sábado al anunciar aranceles a un grupo de naciones europeas, incluido el Reino Unido, a menos que se venda Groenlandia a Estados Unidos. Esto aumenta lo que está en juego en las decisiones a las que se enfrenta Europa en los próximos días. Debe elegir con qué agresividad enfrentarse a Trump sin saber lo que hará el presidente, siempre impredecible. TE PUEDE INTERESAR: Macron pide a la UE usar el mecanismo anticoerción europeo, ¿qué es y cuando se aplica? “¿Va en serio? ¿Qué hace Europa ahora? ¿Cómo responde Estados Unidos?, dijo Lesser. “Habrá quien diga: ‘Bien, ¿cómo salimos de esta?’ ¿Es posible simplemente entablar una especie de negociación o inversión o lo que sea, que aplace cualquier cosa radical?”. Trump ya ha dejado claro que ve con desdén a los aliados europeos de Estados Unidos. En su Estrategia de Seguridad Nacional anual, publicada el mes pasado, funcionarios del gobierno de Trump cuestionaron que algunos países europeos siguieran siendo “aliados confiables” en el futuro. El documento reconocía que Europa era “estratégica y culturalmente vital” para Estados Unidos. Sin embargo, afirmaba que el continente se enfrentaba a la “cruda perspectiva de la desaparición de la civilización” a menos que Estados Unidos ayudara a “partidos patrióticos europeos” afines, una frase que se entendía ampliamente como la extrema derecha, a ganar el poder. Para los europeos que han sido objeto de esas afirmaciones, las amenazas del presidente sobre la adquisición de Groenlandia “por las buenas” o “por las malas” han erosionado aún más la confianza que fue fundamental para su alianza con Estados Unidos durante décadas.