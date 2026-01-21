Enfermero del ISSSTE violó a su hijastra durante seis años, en Saltillo

Un enfermero del Instituto de seguridad social para trabajadores del Estado, (ISSSTE) fue presentado ante un juez de control luego de haber sido señalado de violar a su hijastra por más de seis años.

El acusado identificado como Erick N. fue llevado con fuertes medidas de seguridad a la sala número nueve del centro de justicia penal. A petición del agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) solicitaron al juez Jacobo Camacho que la audiencia fuera privada sin permitir acceso a público.

El caso quedó registrado bajo la causa penal 0062/2026, por los presuntos delitos de abuso sexual en persona menor de 15 años, agravado por la calidad del sujeto activo, así como violación equiparada, también agravada. Informes extraoficiales dieron a conocer que en el ataque que sufrió la niña ocurrió cuando tenía la edad de seis años.

Aprovechaba que su pareja se ausentaba o acudía a su trabajo para causarle daño. Todo se descubrió cuando la menor cumplió 12 años, ya que solicitó que fuera llevada a una clínica después de sufrir un aborto. Esta situación alarmó a las autoridades quienes iniciaron una carpeta de investigación en contra del acusado. El señalado fue detenido mediante una orden de aprehensión que fue cumplimentada durante el presente mes.

Durante la audiencia celebrada la tarde de este miércoles, el juez de la causa determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de dictar la vinculación a proceso. Se estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria, previo al inicio del juicio oral.