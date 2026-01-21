Crece la cacería sustentable en Coahuila pese a versiones de descenso

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 21 enero 2026
    Crece la cacería sustentable en Coahuila pese a versiones de descenso
    El venado cola blanca tejano es una de las especies más valoradas en la cacería regulada. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Aseguran que la actividad cinegética ha crecido y es clave para la conservación tras crisis ganadera

Contrario a los reportes que señalan una disminución en la actividad cinegética, Antonio Neira Villajuana, integrante del Consejo Ciudadano de Protección y Conservación de Fauna Silvestre, aseguró que la cacería sustentable en Coahuila registra un crecimiento estratégico y necesario para el sector rural.

De acuerdo con datos del Sistema de Información sobre Aprovechamiento de Vida Silvestre (SIAE), para diciembre de 2024 el estado contabilizaba mil 9 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS), las cuales abarcan más de 4 millones de hectáreas distribuidas en 36 municipios.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC: Estudiantes y artistas crean mural que refleja la identidad de la FCC

“Me parece que la nota está equivocada, porque desde 2024, que hay estadísticas, la actividad ha crecido mucho más; hay más UMAS”, afirmó Neira Villajuana al contrastar las cifras oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente.

Explicó que, para el sector ganadero, la cacería no es únicamente un deporte, sino una alternativa de supervivencia económica ante el cierre de fronteras para la exportación de becerros, provocado por la presencia del gusano barrenador. Esta estrategia, dijo, se ha convertido en lo que denominan “ganadería diversificada”.

“Nuestro salvavidas ha sido la cacería, la ganadería diversificada, como le llamamos. No es un tema cultural ni una discusión entre animalistas y cazadores; es un tema de conservación y de sustentabilidad”, puntualizó.

Neira destacó que el valor económico de un ejemplar de venado cola blanca tejano —especie trofeo presente únicamente en el noreste del país— supera de manera considerable al del ganado tradicional. “Un venado puede valer hasta cinco veces más que un becerro de exportación”, señaló.

Añadió que el aprovechamiento cinegético regulado ha permitido ordenar una actividad que anteriormente se realizaba de forma indiscriminada. Actualmente, el uso de cintillos y licencias garantiza que los propietarios de los ranchos se conviertan en los principales promotores y protectores de la fauna.

TE PUEDE INTERESAR: Predial en Saltillo alcanza 80 mil operaciones y 180 mdp; 23% ya se paga en línea

“Cuando se les da a los ranchos ganaderos la posibilidad de comercializar la fauna, se convierten en los principales conservadores de la misma, y además hay más especies”, explicó al referirse al impacto positivo en el ecosistema.

Finalmente, subrayó que la actividad cinegética genera una cadena de valor que beneficia a guías, gasolineros, restauranteros y prestadores de servicios, por lo que llamó a no criminalizar esta práctica y a reconocer el esfuerzo de quienes participan en la conservación.

“No estamos matando; al contrario, estamos protegiendo. Invertimos para que haya más fauna y trabajamos durante todo el año para que la temporada sea satisfactoria”, concluyó.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Cacería
Deportes
Turismo

Localizaciones


Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El objetivo principal es fomentar una vida libre de violencia y mejorar la calidad de vida de las mujeres.

Saltillo: Instituto Municipal de las Mujeres impulsa pláticas para prevenir la violencia de género
El equipamiento permitirá mejorar las actividades diarias y los procesos de enseñanza.

Invierten 2.4 mdp en equipamiento para CAM y USAER de la Región Centro
Los casos graves se presentan principalmente cuando el ganado anda suelto y no es atendido oportunamente, informa la Secretaría.

Mantienen vigilancia por gusano barrenador; operan 180 puntos de muestreo en Coahuila
Dirección de Desarrollo Rural afirma que no se han presentado denuncias.

Reportan saldo blanco en robo de ganado en Ramos Arizpe durante 2025 y 2026

Trump y su apetito delirante

Trump y su apetito delirante
true

Cubana reparte visas a hondureños izquierdistas para refugiarse en México
true

POLITICÓN: Sheinbaum entrega otros 37 narcos a EU y salpica a Piedras Negras
El alcalde Román Cepeda aseguró que la administración municipal aportará toda la información necesaria para el esclarecimiento del caso y actuará conforme a derecho.

Torreón: Román Cepeda ofrece transparencia y colaboración total en investigación por muerte del joven Cris Pérez