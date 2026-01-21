Crece la cacería sustentable en Coahuila pese a versiones de descenso

Contrario a los reportes que señalan una disminución en la actividad cinegética, Antonio Neira Villajuana, integrante del Consejo Ciudadano de Protección y Conservación de Fauna Silvestre, aseguró que la cacería sustentable en Coahuila registra un crecimiento estratégico y necesario para el sector rural.

De acuerdo con datos del Sistema de Información sobre Aprovechamiento de Vida Silvestre (SIAE), para diciembre de 2024 el estado contabilizaba mil 9 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS), las cuales abarcan más de 4 millones de hectáreas distribuidas en 36 municipios.

“Me parece que la nota está equivocada, porque desde 2024, que hay estadísticas, la actividad ha crecido mucho más; hay más UMAS”, afirmó Neira Villajuana al contrastar las cifras oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente.

Explicó que, para el sector ganadero, la cacería no es únicamente un deporte, sino una alternativa de supervivencia económica ante el cierre de fronteras para la exportación de becerros, provocado por la presencia del gusano barrenador. Esta estrategia, dijo, se ha convertido en lo que denominan “ganadería diversificada”.

“Nuestro salvavidas ha sido la cacería, la ganadería diversificada, como le llamamos. No es un tema cultural ni una discusión entre animalistas y cazadores; es un tema de conservación y de sustentabilidad”, puntualizó.

Neira destacó que el valor económico de un ejemplar de venado cola blanca tejano —especie trofeo presente únicamente en el noreste del país— supera de manera considerable al del ganado tradicional. “Un venado puede valer hasta cinco veces más que un becerro de exportación”, señaló.

Añadió que el aprovechamiento cinegético regulado ha permitido ordenar una actividad que anteriormente se realizaba de forma indiscriminada. Actualmente, el uso de cintillos y licencias garantiza que los propietarios de los ranchos se conviertan en los principales promotores y protectores de la fauna.

“Cuando se les da a los ranchos ganaderos la posibilidad de comercializar la fauna, se convierten en los principales conservadores de la misma, y además hay más especies”, explicó al referirse al impacto positivo en el ecosistema.

Finalmente, subrayó que la actividad cinegética genera una cadena de valor que beneficia a guías, gasolineros, restauranteros y prestadores de servicios, por lo que llamó a no criminalizar esta práctica y a reconocer el esfuerzo de quienes participan en la conservación.

“No estamos matando; al contrario, estamos protegiendo. Invertimos para que haya más fauna y trabajamos durante todo el año para que la temporada sea satisfactoria”, concluyó.