Fuego consume casa cateada por presunta venta de droga en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 13 febrero 2026
    Fuego consume casa cateada por presunta venta de droga en Piedras Negras
    El fuego consumió parte del inmueble ubicado en avenida Martínez y Santa Cruz. REDES SOCIALES

El inmueble, ubicado en la colonia Central, fue intervenido previamente en al menos dos operativos y se encontraba deshabitado al momento del siniestro

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un incendio registrado la mañana de este jueves generó movilización de cuerpos de emergencia en la colonia Central, luego de que vecinos reportaron humo y llamas en un domicilio ubicado en el cruce de la avenida Martínez y Santa Cruz, en Piedras Negras.

De acuerdo con los reportes, el fuego se propagó en una vivienda que, según versiones extraoficiales, se encontraba deshabitada al momento del siniestro. Habitantes del sector alertaron a las autoridades al observar que del inmueble salía una densa columna de humo.

Al sitio arribaron dos unidades del Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos realizaron maniobras para contener y sofocar las llamas, evitando que el fuego alcanzara propiedades contiguas. Tras varios minutos de labores, el incendio fue controlado. No se reportaron personas lesionadas y los daños fueron únicamente materiales.

Hasta el momento no se han determinado las causas que originaron el siniestro. Sin embargo, autoridades no descartan que pudiera tratarse de un hecho intencional, por lo que se espera el resultado de las investigaciones correspondientes.

De manera extraoficial, trascendió que el inmueble había sido intervenido en al menos dos ocasiones mediante cateos realizados por corporaciones policiacas, como parte de indagatorias relacionadas con denuncias anónimas por presunta venta de droga en el sector. También se indicó que el lugar era señalado por vecinos como punto de reunión para personas que consumían sustancias ilícitas.

El área fue supervisada por autoridades mientras se realizaban las acciones necesarias para descartar riesgos adicionales. El hecho generó expectación entre habitantes de la colonia Central, quienes observaron el despliegue de unidades de emergencia.

Las indagatorias continuarán para esclarecer el origen del incendio y determinar si existe responsabilidad alguna en torno a los hechos registrados durante la mañana en este sector de Piedras Negras.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Drogas
Seguridad
incendios

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
EU: Amenazas a la seguridad nacional

Amenazas a la seguridad nacional
true

POLITICÓN: Pleito Scherer-Ramírez Cuevas sacude la narrativa de honestidad en el sexenio de AMLO
true

Se llamaba Pancha
Don Mario requiere de una cirugía para volver a caminar; sus vecinos invitan a la ciudadanía participar en una colecta para costear los gastos médicos.

Vecinos de Saltillo piden ayuda para operar a adulto mayor en abandono
El gobierno pagó a Ruanda 7,5 millones de dólares, más un estimado de 601.864 dólares en gastos de vuelo, para acoger a tan solo siete personas (aproximadamente 1,1 millones de dólares por persona, según el análisis del informe de los datos de gasto público y los registros de vuelo).

Gobierno de Trump pagó 32 millones de dólares a cinco países para aceptar a unos 300 deportados
Los Saraperos de Saltillo iniciaron la colocación de césped sintético en el Parque Francisco I. Madero y confirmaron la llegada de Chris Carter como refuerzo para 2026.

Saraperos inicia colocación de césped sintético en el Madero y anuncia refuerzo de poder
Una protesta contra la intervención estadounidense en Groenlandia en Nuuk, el 17 de enero de 2026.

En Múnich, los líderes europeos se preguntan si podrán volver a confiar en EU
Carlos Roberto García, alcalde esbelto y de aspecto juvenil de Mérida, fue detenido en una cita rutinaria en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Cincinnati, fue detenido de manera abrupta, fue enviado a una cárcel del condado y amenazado con ser deportado.

En Venezuela fue alcalde, en EU fue detenido por el ICE. Ahora teme ser deportado