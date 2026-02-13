Fuego consume casa cateada por presunta venta de droga en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un incendio registrado la mañana de este jueves generó movilización de cuerpos de emergencia en la colonia Central, luego de que vecinos reportaron humo y llamas en un domicilio ubicado en el cruce de la avenida Martínez y Santa Cruz, en Piedras Negras.

De acuerdo con los reportes, el fuego se propagó en una vivienda que, según versiones extraoficiales, se encontraba deshabitada al momento del siniestro. Habitantes del sector alertaron a las autoridades al observar que del inmueble salía una densa columna de humo.

Al sitio arribaron dos unidades del Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos realizaron maniobras para contener y sofocar las llamas, evitando que el fuego alcanzara propiedades contiguas. Tras varios minutos de labores, el incendio fue controlado. No se reportaron personas lesionadas y los daños fueron únicamente materiales.

Hasta el momento no se han determinado las causas que originaron el siniestro. Sin embargo, autoridades no descartan que pudiera tratarse de un hecho intencional, por lo que se espera el resultado de las investigaciones correspondientes.

De manera extraoficial, trascendió que el inmueble había sido intervenido en al menos dos ocasiones mediante cateos realizados por corporaciones policiacas, como parte de indagatorias relacionadas con denuncias anónimas por presunta venta de droga en el sector. También se indicó que el lugar era señalado por vecinos como punto de reunión para personas que consumían sustancias ilícitas.

El área fue supervisada por autoridades mientras se realizaban las acciones necesarias para descartar riesgos adicionales. El hecho generó expectación entre habitantes de la colonia Central, quienes observaron el despliegue de unidades de emergencia.

Las indagatorias continuarán para esclarecer el origen del incendio y determinar si existe responsabilidad alguna en torno a los hechos registrados durante la mañana en este sector de Piedras Negras.

(Con información de medios locales)