Fujikura envía a paro técnico a 200 trabajadores en Piedras Negras

Alrededor de 200 trabajadores de la planta Fujikura Automotive, dedicada a la fabricación de arneses automotrices en el municipio de Piedras Negras, fueron enviados a paro técnico, una medida que vuelve a encender las alertas en el sector laboral de la región norte de Coahuila.

De acuerdo con información confirmada por personal de la propia empresa, los empleados fueron notificados de la suspensión temporal de actividades durante la tarde del jueves. Hasta el momento, no se ha definido la duración exacta del paro, por lo que los trabajadores permanecerán a la espera de una nueva indicación por parte de la compañía.

Se dio a conocer que el esquema aplicado es similar a convenios anteriores, mediante los cuales los empleados recibirán el 50 por ciento de su salario mientras se mantenga la interrupción de labores, lo que representa un impacto directo en la economía de las familias afectadas.

Este nuevo paro ocurre a pocos meses de que, a finales de septiembre de 2025, Fujikura realizara un recorte de aproximadamente 800 trabajadores, además de trasladar parte de su producción a la planta que opera en el municipio de Múzquiz. Dichos ajustes ya habían generado preocupación entre la base laboral y el sector industrial de la región.

La situación actual se suma a un panorama complejo para el empleo en Piedras Negras, marcado por los despidos recientes en la empresa Utility y por los ajustes graduales de personal que otras compañías han implementado en respuesta a la desaceleración de la demanda y a los cambios en las cadenas de producción.

Representantes del sector obrero han señalado que este tipo de decisiones incrementan la incertidumbre laboral, particularmente entre trabajadores que dependen de la industria manufacturera como principal fuente de ingreso, por lo que se mantienen a la expectativa de que el paro técnico sea temporal y no derive en nuevos recortes definitivos.