Fujikura envía a paro técnico a 200 trabajadores en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 25 enero 2026
    Fujikura envía a paro técnico a 200 trabajadores en Piedras Negras
    El paro técnico en Fujikura se suma a otros ajustes laborales registrados recientemente en empresas de la región, lo que ha generado preocupación entre el sector obrero local. FOTO: ARCHIVO

Fueron enviados a paro técnico, percibiendo el 50 por ciento de su salario, en un contexto de ajustes laborales que mantiene en alerta al sector obrero de la región

Alrededor de 200 trabajadores de la planta Fujikura Automotive, dedicada a la fabricación de arneses automotrices en el municipio de Piedras Negras, fueron enviados a paro técnico, una medida que vuelve a encender las alertas en el sector laboral de la región norte de Coahuila.

De acuerdo con información confirmada por personal de la propia empresa, los empleados fueron notificados de la suspensión temporal de actividades durante la tarde del jueves. Hasta el momento, no se ha definido la duración exacta del paro, por lo que los trabajadores permanecerán a la espera de una nueva indicación por parte de la compañía.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Demuelen casa catalogada como Monumento Histórico en calle Juárez

Se dio a conocer que el esquema aplicado es similar a convenios anteriores, mediante los cuales los empleados recibirán el 50 por ciento de su salario mientras se mantenga la interrupción de labores, lo que representa un impacto directo en la economía de las familias afectadas.

Este nuevo paro ocurre a pocos meses de que, a finales de septiembre de 2025, Fujikura realizara un recorte de aproximadamente 800 trabajadores, además de trasladar parte de su producción a la planta que opera en el municipio de Múzquiz. Dichos ajustes ya habían generado preocupación entre la base laboral y el sector industrial de la región.

La situación actual se suma a un panorama complejo para el empleo en Piedras Negras, marcado por los despidos recientes en la empresa Utility y por los ajustes graduales de personal que otras compañías han implementado en respuesta a la desaceleración de la demanda y a los cambios en las cadenas de producción.

Representantes del sector obrero han señalado que este tipo de decisiones incrementan la incertidumbre laboral, particularmente entre trabajadores que dependen de la industria manufacturera como principal fuente de ingreso, por lo que se mantienen a la expectativa de que el paro técnico sea temporal y no derive en nuevos recortes definitivos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


empleos

Localizaciones


Coahuila
Piedra Negras

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Coalición de Trabajadores de la Educación recordó que han mantenido esta batalla esta batalla legal duante varios lustros.

Magisterio exige a Gobierno de Coahuila corrección en pagos a pensionados de la Sección 38
El Museo del Desierto colocará un stand permanente en el Fan Fest de la Copa Mundial de la FIFA que se instalará en el Parque Fundidora de Monterrey.

Saltillo: Tendrá Museo del Desierto stand en Fan Fest del Mundial de Parque Fundidora
Los despojos registraron un fuerte crecimiento durante 2025, al grado de alcanzar su mayor nivel en la última década.

Coahuila: En 2025, arrecian despojos y tocan su pico más alto en una década
true

El combate a la corrupción está en otro lado

Cómo mueren las democracias

Cómo mueren las democracias

true

Coahuila en 2026: economía y elecciones
El dominio del chino mandarín se posiciona como una ventaja competitiva para profesionistas en Coahuila, particularmente en sectores industriales y de ingeniería con alta demanda de talento especializado.

Chino mandarín abre oportunidades laborales de hasta 80 mil pesos mensuales en Coahuila
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes