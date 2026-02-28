Ola de intentos de suicidio en Piedras Negras: tres mujeres hospitalizadas

Piedras Negras
/ 28 febrero 2026
    Ola de intentos de suicidio en Piedras Negras: tres mujeres hospitalizadas
    Familiares de las víctimas fueron canalizados a instituciones de salud mental tras los incidentes registrados en Villa Real y Villas del Carmen. ARCHIVO

Ante el repunte de casos, especialistas en salud mental advirtieron sobre señales críticas como el aislamiento, cambios drásticos de humor y expresiones de desesperanza

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una jornada crítica en materia de salud pública se vivió en diversos sectores de esta frontera, luego de que las corporaciones de seguridad y rescate atendieran tres casos de intento de autolesión en un lapso reducido de tiempo en Piedras Negras. Las víctimas, tres mujeres de edades jóvenes y adultas, fueron localizadas en domicilios particulares de distintas colonias, lo que generó una intensa movilización de los cuerpos de auxilio.

El primer despliegue policial y de paramédicos tuvo lugar en la colonia Los Espejos. En una vivienda situada sobre la calle Ópalo, se reportó el hallazgo de María del Rosario “N”, de 35 años de edad. Según los informes técnicos de las autoridades, la mujer fue localizada en la parte superior del inmueble (el techo) con heridas autoinfligidas en uno de sus brazos. Tras ser estabilizada en el sitio, fue evacuada para recibir atención hospitalaria.

TE PUEDE INTERESAR: Impone Propaec 46 multas ambientales durante 2025; las 2 más altas, a municipio de PN y a bar de Saltillo

Poco después, la alerta se trasladó a la colonia Villa Real. Sobre la calle Rey David, elementos de seguridad tomaron conocimiento de la situación de Alejandra “N”, de 25 años. En este caso, la joven habría optado por la ingesta de diversos medicamentos con el objetivo de terminar con su existencia. Fue intervenida de inmediato por los servicios de emergencia antes de que las sustancias causaran daños irreversibles.

Finalmente, un tercer episodio se registró en la colonia Villas del Carmen. En un domicilio de la calle Mar del Norte, una joven identificada como Anahí “N”, de 26 años, fue auxiliada tras provocarse diversas lesiones cortantes en ambas extremidades superiores.

ESTADO DE SALUD Y PROTOCOLOS OFICIALES

Las tres pacientes fueron ingresadas de urgencia al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS. Fuentes médicas del nosocomio confirmaron que, tras las maniobras de lavado gástrico y curación de heridas, las tres mujeres se encuentran en estado estable, aunque permanecen bajo observación clínica.

Efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil Coahuila (PCC) acudieron al centro hospitalario para documentar los casos. Las autoridades estatales han hecho hincapié en la necesidad de que los familiares de las víctimas aseguren el acceso a tratamiento psicológico especializado para prevenir futuros incidentes.

RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES

Ante esta preocupante racha de incidentes, se recuerda a la población que existen canales de ayuda profesional para quienes atraviesan crisis emocionales. El Gobierno Municipal ofrece el programa “Juntos por la Vida” (878 703 7070) y la Jurisdicción Sanitaria (878 782 58 30). Asimismo, la Línea de la Vida nacional está disponible las 24 horas en los números 800 911 2000 y 800 822 3737.

(Con información de medios locales)

