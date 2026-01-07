Ernestina Godoy nombra al coahuilense David Boone titular de la Fiscalía de Control Regional de la FGR

Como ya se había adelantado en este medio, finalmente se concretó el nombramiento del coahuilense David Boone de la Garza como titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), una de las áreas estratégicas de la Fiscalía General de la República (FGR).

El nombramiento fue realizado este martes por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, quien también designó a Raúl Armando Jiménez Vázquez como nuevo titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc), con lo que se completó la integración de dos de las áreas clave dentro de la estructura de la dependencia federal.

TE PUEDE INTERESAR: Deuda de AHMSA triplica valor de sus activos y amenaza recuperación de acreedores públicos

A través de un comunicado oficial, la FGR informó que ambos nombramientos se encuentran debidamente sustentados en la Ley Orgánica y en el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, como parte del proceso de fortalecimiento institucional del organismo.

La Fecor, encabezada ahora por Boone, funge como el brazo operativo de la FGR en todo el territorio nacional, a través de las fiscalías federales en las entidades, con el objetivo de garantizar una actuación homogénea y eficaz en la procuración de justicia federal.

De manera específica, esta fiscalía es responsable de la investigación y persecución de los delitos del orden federal que no corresponden a otras áreas especializadas, como delincuencia organizada, corrupción o delitos electorales, además de intervenir en casos de urgencia o flagrancia que se presenten en los estados.

Asimismo, la Fecor participa de forma activa en los juicios de amparo en materia penal federal, coordinando y supervisando el trabajo de los Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a estos procedimientos, además de intervenir en los procesos relacionados con la ejecución de penas por delitos federales.

TRAYECTORIA DE DAVID BOONE

David Boone de la Garza es abogado egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y cuenta con más de dos décadas de experiencia en el servicio público, tanto en los tres órdenes de gobierno como en los tres poderes del Estado, además de haberse desempeñado como asesor, consultor y docente de posgrado.

Su carrera incluye cargos como integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en 2011, diputado federal de 2015 a 2018, y secretario particular de Raúl Cervantes Andrade durante su gestión al frente de la entonces Procuraduría General de la República, etapa en la que fortaleció su perfil dentro del ámbito de la procuración de justicia.

De acuerdo con personas cercanas al nuevo fiscal, Boone se ha declarado convencido de la doctrina de los derechos humanos y del valor de la solidaridad y el altruismo; posteriormente, ya como militante de Morena, se integró a equipos de trabajo en la capital del país, donde coincidió con Omar García Harfuch y más tarde con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, antes de asumir ahora esta nueva responsabilidad al frente de la Fecor.