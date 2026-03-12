Hallan a hombre de 73 años muerto en su domicilio en Piedras Negras; autoridades investigan

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 12 marzo 2026
    Hallan a hombre de 73 años muerto en su domicilio en Piedras Negras; autoridades investigan
    La escena del hallazgo en la colonia Tierra y Esperanza fue inspeccionada por peritos. ARCHIVO

El hombre fue encontrado suspendido en una cadena en el patio trasero de su domicilio, sin signos vitales, mientras enfrentaba problemas de salud y un cuadro severo de depresión

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La tarde de este miércoles se registró un nuevo caso de muerte por causas presuntamente autoinfligidas en Piedras Negras, luego de que un hombre de aproximadamente 73 años fuera hallado sin vida en su vivienda ubicada en la calle San Jacobo, en la colonia Tierra y Esperanza.

De acuerdo con reportes preliminares, el hallazgo se produjo cuando un familiar llegó al domicilio y localizó al adulto mayor suspendido en una cadena en el patio trasero. Tras el aviso, acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como paramédicos de Protección Civil y Bomberos. Al llegar al sitio, los rescatistas confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

TE PUEDE INTERESAR: Lluvias, viento y granizo azotan a Ciudad Acuña

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado acordonó el área para realizar las diligencias correspondientes. Agentes periciales inspeccionaron la escena y no encontraron indicios de violencia, por lo que la muerte se investiga como un posible suicidio.

Fuentes cercanas al caso indicaron que la víctima enfrentaba problemas de salud y un cuadro severo de depresión, factores que podrían haber influido en su decisión. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicarán los estudios necesarios para confirmar la causa del fallecimiento.

Con este hecho, suman diez casos de suicidio registrados en la ciudad durante el presente año. Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para descartar cualquier otra circunstancia que pudiera estar relacionada con el deceso.

Las dependencias estatales recuerdan que existen programas de atención para personas con problemas depresivos. Quienes requieran apoyo pueden comunicarse al 800-822-3737, donde especialistas atienden las 24 horas del día.

La movilización generó afectaciones momentáneas en la vialidad de la colonia, mientras los cuerpos de seguridad y rescate realizaban la revisión y traslado del cuerpo. Hasta el momento, se espera que los resultados de la necropsia confirmen oficialmente las causas de la muerte.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Suicidio

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Triste lentitud hacia la paz

Triste lentitud hacia la paz
true

Morena: Quién manda aquí... por ahora
true

POLITICÓN: Coahuila: INE exige imparcialidad al IEC ante señales de favoritismo
Este miércoles se dio el banderazo para la ampliación de la carretera antigua a Monclova, en su tramo Vito Alessio-Los Cedros.

Proyecto para ampliar la 57 entre Saltillo y Monclova impulsa desarrollo industrial
¿Irán atacará a California? FBI lo advierte

FBI advierte a California de posible ataque iraní con drones

La competencia forma parte de la reanudación escalonada de la Asociación de Basquetbol Estudiantil, con miras al Torneo Nacional.

Lobos UAdeC vs Tuzos Zacatecas: horarios y detalles del juego del 13 de marzo
La tecnología de reconocimiento facial lleva mucho tiempo suscitando inquietudes en materia de libertad civil y privacidad.

Meta planea añadir tecnología de reconocimiento facial a sus lentes inteligentes
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la administración “tenía una estrategia sólida” antes de que estallara la guerra en Irán.

Cómo Trump y sus asesores calcularon mal la respuesta de Irán a la guerra