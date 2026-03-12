Hallan a hombre de 73 años muerto en su domicilio en Piedras Negras; autoridades investigan

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La tarde de este miércoles se registró un nuevo caso de muerte por causas presuntamente autoinfligidas en Piedras Negras, luego de que un hombre de aproximadamente 73 años fuera hallado sin vida en su vivienda ubicada en la calle San Jacobo, en la colonia Tierra y Esperanza.

De acuerdo con reportes preliminares, el hallazgo se produjo cuando un familiar llegó al domicilio y localizó al adulto mayor suspendido en una cadena en el patio trasero. Tras el aviso, acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como paramédicos de Protección Civil y Bomberos. Al llegar al sitio, los rescatistas confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado acordonó el área para realizar las diligencias correspondientes. Agentes periciales inspeccionaron la escena y no encontraron indicios de violencia, por lo que la muerte se investiga como un posible suicidio.

Fuentes cercanas al caso indicaron que la víctima enfrentaba problemas de salud y un cuadro severo de depresión, factores que podrían haber influido en su decisión. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicarán los estudios necesarios para confirmar la causa del fallecimiento.

Con este hecho, suman diez casos de suicidio registrados en la ciudad durante el presente año. Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para descartar cualquier otra circunstancia que pudiera estar relacionada con el deceso.

Las dependencias estatales recuerdan que existen programas de atención para personas con problemas depresivos. Quienes requieran apoyo pueden comunicarse al 800-822-3737, donde especialistas atienden las 24 horas del día.

La movilización generó afectaciones momentáneas en la vialidad de la colonia, mientras los cuerpos de seguridad y rescate realizaban la revisión y traslado del cuerpo. Hasta el momento, se espera que los resultados de la necropsia confirmen oficialmente las causas de la muerte.

