Lluvias, viento y granizo azotan a Ciudad Acuña

Acuña
/ 11 marzo 2026
    Lluvias, viento y granizo azotan a Ciudad Acuña
    Intensas lluvias acompañadas de rachas de viento y caída de granizo ocasionaron diversas afectaciones en el municipio de Acuña durante la tarde y noche del martes. CORTESÍA

Intenso aguacero dejó una vivienda inundada, cuatro árboles caídos y el mismo número de autos varados la tarde noche del pasado martes

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Intensas lluvias acompañadas de rachas de viento y caída de granizo ocasionaron diversas afectaciones en el municipio de Acuña durante la tarde y noche del martes, según informaron autoridades locales.

Por instrucciones del alcalde Emilio De Hoyos, elementos de Protección Civil y Bomberos, Seguridad Pública, Radio Ayudas y cuadrillas de Imagen Urbana realizaron recorridos en distintos sectores de la ciudad, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, para atender reportes y prevenir riesgos.

Las labores se prolongaron hasta después de la 01:00 de la madrugada de este miércoles. De acuerdo con el reporte preliminar, el director de Protección Civil, Carlos Flores Diego, detalló que se registró una vivienda inundada, la caída de cuatro árboles, daños en cuatro acometidas eléctricas y tres vehículos varados.

Las autoridades aseguraron que todos los reportes fueron atendidos oportunamente y que los vados de la ciudad permanecen abiertos y en condiciones seguras para la circulación. En el sector industrial únicamente se reportaron apagones eléctricos, los cuales ya fueron restablecidos.

Este miércoles continúan los recorridos preventivos en distintos puntos del municipio para verificar posibles afectaciones y atender cualquier situación derivada de las condiciones climáticas.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

