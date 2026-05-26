Veladoras, rezos y llanto: así despiden a Ian en el jardín de niños donde perdió la vida en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Bajo la oscuridad de la noche y con el brillo tenue de las veladoras, padres de familia, vecinos y pequeños compañeros de Ian se reunieron afuera del Jardín de Niños “María Elena Chámis” para despedir al niño que perdió la vida tras un accidente en el área de juegos infantiles del plantel, en Monclova. El ambiente era de profundo dolor. Algunos niños permanecían abrazados a sus padres mientras observaban las velas encendidas colocadas frente a la entrada del kínder, el mismo lugar donde hasta hace unos días Ian jugaba y reía junto a sus compañeros.

La tragedia ha golpeado profundamente a Monclova. La muerte del pequeño, ocurrida durante la mañana del lunes al interior del plantel educativo, ha causado consternación entre cientos de familias que todavía no logran creer lo sucedido. Durante la noche, el silencio se mezclaba con las lágrimas y las oraciones. Madres de familia no podían contener el llanto al recordar al menor, mientras otros asistentes permanecían en silencio observando las veladoras que iluminaban la entrada de la escuela como símbolo de despedida.

El accidente ocurrió en la zona de juegos infantiles del Jardín de Niños “María Elena Chámis”, donde el menor sufrió el lamentable incidente que terminó arrebatándole la vida. Tras el reporte, cuerpos de emergencia acudieron rápidamente al lugar; sin embargo, el niño ya no contaba con signos vitales. La Secretaría de Educación informó que fueron activados los protocolos correspondientes para atender la situación y brindar apoyo tanto a la familia como a la comunidad escolar, mientras continúan las investigaciones sobre los hechos. En redes sociales, las muestras de cariño y solidaridad hacia la familia no han dejado de multiplicarse. La imagen de las veladoras encendidas afuera del kínder refleja hoy el dolor de toda una ciudad que permanece conmocionada por la pérdida del pequeño Ian.

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