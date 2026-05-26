Veladoras, rezos y llanto: así despiden a Ian en el jardín de niños donde perdió la vida en Monclova

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    Veladoras, rezos y llanto: así despiden a Ian en el jardín de niños donde perdió la vida en Monclova
    Veladoras encendidas, flores y oraciones marcaron la despedida de Ian frente al Jardín de Niños “María Elena Chámis”, donde familiares, vecinos y compañeros se reunieron para rendir homenaje al menor. LIDIET MEXICANO

La comunidad educativa y vecinos se congregaron para realizar una vigilia en memoria del menor, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el accidente

MONCLOVA, COAH.- Bajo la oscuridad de la noche y con el brillo tenue de las veladoras, padres de familia, vecinos y pequeños compañeros de Ian se reunieron afuera del Jardín de Niños “María Elena Chámis” para despedir al niño que perdió la vida tras un accidente en el área de juegos infantiles del plantel, en Monclova.

El ambiente era de profundo dolor. Algunos niños permanecían abrazados a sus padres mientras observaban las velas encendidas colocadas frente a la entrada del kínder, el mismo lugar donde hasta hace unos días Ian jugaba y reía junto a sus compañeros.

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$!El homenaje espontáneo reflejó el impacto que la noticia tuvo entre la comunidad escolar y la ciudadanía, que continúa manifestando su pesar por el fallecimiento del niño ocurrido al interior del plantel.
El homenaje espontáneo reflejó el impacto que la noticia tuvo entre la comunidad escolar y la ciudadanía, que continúa manifestando su pesar por el fallecimiento del niño ocurrido al interior del plantel. LIDIET MEXICANO

La tragedia ha golpeado profundamente a Monclova. La muerte del pequeño, ocurrida durante la mañana del lunes al interior del plantel educativo, ha causado consternación entre cientos de familias que todavía no logran creer lo sucedido.

Durante la noche, el silencio se mezclaba con las lágrimas y las oraciones. Madres de familia no podían contener el llanto al recordar al menor, mientras otros asistentes permanecían en silencio observando las veladoras que iluminaban la entrada de la escuela como símbolo de despedida.

$!Padres de familia acudieron al exterior del plantel educativo para acompañar a la familia del niño y expresar su solidaridad tras la tragedia que ha conmocionado a la comunidad de Monclova.
Padres de familia acudieron al exterior del plantel educativo para acompañar a la familia del niño y expresar su solidaridad tras la tragedia que ha conmocionado a la comunidad de Monclova. LIDIET MEXICANO

El accidente ocurrió en la zona de juegos infantiles del Jardín de Niños “María Elena Chámis”, donde el menor sufrió el lamentable incidente que terminó arrebatándole la vida. Tras el reporte, cuerpos de emergencia acudieron rápidamente al lugar; sin embargo, el niño ya no contaba con signos vitales.

La Secretaría de Educación informó que fueron activados los protocolos correspondientes para atender la situación y brindar apoyo tanto a la familia como a la comunidad escolar, mientras continúan las investigaciones sobre los hechos.

En redes sociales, las muestras de cariño y solidaridad hacia la familia no han dejado de multiplicarse. La imagen de las veladoras encendidas afuera del kínder refleja hoy el dolor de toda una ciudad que permanece conmocionada por la pérdida del pequeño Ian.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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