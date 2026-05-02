Costó más de 6.5 mdp la precampaña de 20 días de MC y Morena en Coahuila

Fue el pasado 20 de marzo cuando el calendario electoral, marcado por el Instituto Nacional Electoral, dio por concluido el proceso de precampañas en Coahuila, en el que los partidos que contenderán por las curules del Congreso del Estado difundieron sus primeros mensajes a través de los precandidatos postulados.

Mientras que Coahuila se prepara para las campañas electorales, que iniciarán el próximo 5 de mayo, el recurso inyectado por los partidos para promocionar a las figuras que los representarán ya alcanzó cifras millonarias erogadas durante el período de precampañas.

En este período de precampañas, únicamente Morena y Movimiento Ciudadano postularon precandidatos, por lo que es la única información pública disponible en la plataforma de fiscalización del INE.

De acuerdo con los datos, entre el 1 y el 20 de marzo, ambos partidos reportaron gastos equivalentes a seis millones 540 mil pesos, lo cual indica que al día se inyectaron hasta 327 mil pesos durante ese período para difundir los mensajes e ideales de los partidos.

Según los registros detallados en la plataforma, el partido que más reportó gastos fue Movimiento Ciudadano, con un total de tres millones 938 mil 407 pesos erogados a través de la figura de 25 precandidatos.

La información indica que, entre los 25 precandidatos, el que más gastó fue el dirigente Alfonso Danao de la Peña, con un total de 332 mil 670 pesos invertidos para difundir el mensaje de MC; le siguieron Albany Castro con 280 mil 32 pesos, María Aracely Rosales con 261 mil 244 pesos, Mónica Trejo Ávila con 251 mil 720 pesos y, finalmente, Mario Alberto Cantú con 202 mil 646 pesos erogados en 20 días.

De Morena, los registros señalan que en total gastaron dos millones 602 mil 101 pesos en 20 días a través de 11 contendientes fiscalizables, y los precandidatos a quienes más se les inyectaron recursos fueron Eduardo Hernández Carrizales con 334 mil 687 pesos, Alberto Hurtado con 327 mil 756 pesos, Paloma de los Santos (separada de la contienda) con 311 mil 998 pesos, Mayra Rangel con 277 mil 904 pesos y Alejandra Salazar con 267 mil 627 pesos.

Pese a que la contienda, donde los candidatos podrán exponer sus propuestas y en la que se inyecta la mayor cantidad de recursos de la elección, aún no da inicio, en una sesión extraordinaria reciente el INE multó por irregularidades en sus fiscalizaciones a estos dos partidos: 1.4 millones de pesos a Morena y 60 mil pesos a Movimiento Ciudadano.