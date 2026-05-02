Iglesia Católica llama a ejercer el voto en Coahuila

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Piedras Negras
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    Piedras Negras, Coah., 2 de mayo de 2026. – En vísperas de las campañas electorales para elegir diputados al Congreso local, los Obispos de las diócesis de Torreón, Saltillo y Piedras Negras exhortaron a la ciudadanía a participar de manera responsable en la jornada electoral de este año.

    “Nos dirigimos a ustedes, laicos católicos y pueblo en general, en vísperas del proceso electoral 2026, donde elegiremos a quienes integrarán la Cámara de Diputados. La política, cuando se ejerce con integridad, es una de las formas más preciosas de la caridad, pues busca el bien común”, señala el comunicado.

    Los jerarcas católicos subrayaron que la participación ciudadana no es sólo un derecho civil, sino también un deber moral. Recordaron que el voto debe ejercerse con discernimiento, guiado por los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, entre ellos la defensa de la dignidad humana, la protección de la vida, la familia, la libertad de conciencia y la paz.

    Asimismo, destacaron que los futuros legisladores tienen la responsabilidad de promover el bien común, proteger a los más vulnerables y fomentar la unidad por encima de las divisiones. “Una política sana, al promover la distribución equitativa de los recursos, puede ofrecer un servicio eficaz a la armonía y la paz”, puntualizaron.

    El comunicado también hace referencia a problemáticas específicas de Coahuila, como la situación de los migrantes, la falta de empleo y la escasez de agua, señalando que el voto debe favorecer propuestas que impulsen la justicia social y la fraternidad.

    Los obispos insistieron en que la democracia se fortalece únicamente con la participación libre y comprometida de los ciudadanos. Advirtieron que el abstencionismo constituye una irresponsabilidad cívica y un “voto ciego” que deja en manos de otros las decisiones sobre el futuro.

    El documento fue firmado por Hilario González García, Obispo de Saltillo; Luis Martín Barraza Beltrán, Obispo de Torreón; y Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, Obispo de Piedras Negras.

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    Josué Rodríguez

    Josué Rodríguez

    Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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