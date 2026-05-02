Designan a Yeraldine Bonilla Valverde tras licencia de Rocha Moya: ¿quién es?

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    Designan a Yeraldine Bonilla Valverde tras licencia de Rocha Moya: ¿quién es?
    Yeraldine Bonilla Valverde asumió el Ejecutivo estatal tras la licencia de Rubén Rocha Moya en medio de investigaciones. Facebook | Yeraldine Bonilla Valverde

Congreso de Sinaloa designa a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina tras licencia de Rocha Moya

El Congreso del Estado de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina de la entidad, luego de que el mandatario estatal, Rubén Rocha Moya, solicitara licencia temporal a su cargo en el contexto de investigaciones anunciadas por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

La designación se realizó el 2 de mayo, tras una votación en la que legisladores avalaron su nombramiento para encabezar el Poder Ejecutivo estatal durante el periodo de ausencia del titular.

Durante su primer mensaje, Bonilla Valverde señaló: “La grandeza de un pueblo no se mide en los tiempos de calma, sino en su capacidad de levantarse de frente a los tiempos de la adversidad, y el pueblo de Sinaloa es mucho pueblo”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/congreso-de-sinaloa-aprueba-licencia-de-ruben-rocha-moya-tras-acusaciones-de-eu-DE20422054

YERALDINE BONILLA VALVERDE ASUME CARGO COMO GOBERNADORA INTERINA DE SINALOA

En su cuenta de Facebook, Yeraldine Bonilla Vlaverde compartió un mensaje tras asumir el cargo y reiteró su respalgo a Rubén Rocha Moya.

“Asumo como Gobernadora Interina con la convicción de servir con humildad, cercanía y responsabilidad, poniendo siempre al pueblo en el centro de cada decisión.”

“Al Gobernador Rubén Rocha Moya, mi respeto y solidaridad. Confiamos y reconocemos su decisión republicana.”

“El pueblo de Sinaloa puede tener la certeza de que los principios de la Cuarta Transformación seguirán guiando esta etapa. Gobernaré con principios y con el corazón por delante.”

“De la mano del Gobierno de México que encabeza nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vamos a seguir construyendo un Sinaloa más justo, más humano y con esperanza para todas y todos.”

¿QUIÉN ES YERALDINE BONILLA VALVERDE? PERFIL ACADÉMICO Y TRAYECTORIA PROFESIONAL

Yeraldine Bonilla Valverde es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su formación académica se complementa con participación en actividades orientadas al cuidado infantil y la intervención comunitaria.

A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en iniciativas relacionadas con:

- Atención básica a niñas y niños en guarderías

- Programas comunitarios con población infantil

- Espacios de participación de mujeres en procesos de paz y seguridad

- Incorporación de perspectiva de género en la toma de decisiones

También cuenta con capacitación en prácticas parlamentarias y servicio público. En el ámbito laboral, se ha desempeñado como asistente educativa en el campo Rene-Produce, donde ha trabajado con niñas y niños de comunidades indígenas.

CARRERA POLÍTICA DE YERALDINE BONILLA VALVERDE

Su trayectoria política se ha desarrollado en años recientes, con su incorporación al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En 2018 obtuvo un escaño como diputada local por el principio de representación proporcional, integrándose a la LXIII Legislatura del Congreso de Sinaloa, donde participó en comisiones de salud, derechos humanos y juventud.

Posteriormente, también tuvo participación política vinculada al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde ocupó cargos como subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo del Estado de Sinaloa, así como la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local desde septiembre de 2024.

CARGOS QUE HA TENIDO YERALDINE BONILLA VALVERDE

Tras su paso por el Poder Legislativo, se integró al gobierno estatal en distintas responsabilidades:

- Subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo del Estado de Sinaloa (2021–2024)

- Encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (25 de agosto al 6 de septiembre de 2023)

- Secretaria General de Gobierno, cargo al que fue designada en 2025

En este último puesto fue nombrada por el entonces secretario de Gobierno, Enrique Inzunza.

BONILLA VALVERDE RESPALDA A RÚBEN ROCHA MOYA

El nombramiento de Bonilla Valverde como secretaria general de Gobierno ocurrió tras las acusaciones que realizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde señaló al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de estar vinculado con el Cártel de Sinaloa.

Tras las acusaciones contra el gobernador Rubén Rocha Moya, Bonilla Valverde expresó públicamente su respaldo, señalando en redes sociales que los señalamientos eran “infundados” y “carentes de veracidad”.

Indicó que este tipo de acusaciones no contribuyen a la estabilidad institucional del estado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alcalde-de-culiacan-solicita-licencia-tras-senalamientos-de-autoridades-de-estados-unidos-GE20420600

RÚBEN ROCHA MOYA SOLICITA LICENCIA TRAS SEÑALAMIENTOS DE ESTADOS UNIDOS

La licencia solicitada por Rubén Rocha Moya tiene como finalidad, de acuerdo con lo expresado por el propio mandatario, no interferir en las investigaciones en curso. Estas incluyen indagatorias relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico.

Por su parte, la Fiscalía General de la República ha señalado que, hasta el momento, no existen pruebas concluyentes sobre las acusaciones contra el gobernador con licencia.

Con este nombramiento, Yeraldine Bonilla Valverde queda al frente del gobierno de Sinaloa de manera interina, mientras continúan los procesos legales y administrativos en torno al titular con licencia.

Con información de medios

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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