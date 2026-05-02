La Benemérita Escuela Normal de Coahuila celebra su historia y a sus maestros

En vísperas de su aniversario este 4 de mayo, la Benemérita Escuela Normal de Coahuila se ha convertido en el epicentro de la nostalgia y el orgullo para miles de docentes. A través de la exhibición de sus tradicionales mamparas fotográficas, la institución rinde homenaje a las generaciones de hombres y mujeres que han pasado por sus aulas y que hoy son pilares fundamentales en la formación de la sociedad coahuilense.

UNA TRADICIÓN DE ANTAÑO Las mamparas, una tradición que se ha mantenido por años, exponen las fotografías de los estudiantes al momento de su graduación. Este espacio permite a los docentes celebrar aniversarios significativos de su egreso, que van desde los 5, 10, 15 hasta los 25 años o más. Se trata de un reconocimiento intrínseco al esfuerzo y la trayectoria de quienes han dedicado su vida a la enseñanza, recordando sus años de juventud cuando caminaban por las aulas de la Benemérita escuela.

REENCUENTRO GENERACIONAL El impacto emocional de esta tradición trasciende las fronteras de la capital. Docentes de todas partes del Estado, e incluso de fuera de Coahuila, acuden a la institución para presenciar estas imágenes y recordar viejos tiempos. El encuentro se vive con mucha alegría; se puede observar a maestros ya mayores acompañados de sus hijos, esposos o hermanos, quienes orgullosos admiran el paso del tiempo plasmado en las fotos. Además de ser un momento de júbilo para los que siguen presentes, la exhibición sirve para honrar la memoria de aquellos docentes que ya han fallecido.

REFLEJO DE UNA ÉPOCA Las fotografías no solo muestran rostros, sino que documentan el cambio de las generaciones a través de sus características y su forma de vestir, así lo señala la señora Alicia Mendoza, que tiene más de 30 años de egresada.