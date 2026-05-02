La Benemérita Escuela Normal de Coahuila celebra su historia y a sus maestros

La Benemérita Escuela Normal de Coahuila celebra su historia y a sus maestros

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Lucía Pérez Paz
por Lucía Pérez Paz

Memorias en blanco y negro se exhiben en la BENC, donde decenas de ex alumnos acudieron a celebrar a su alma master

Saltillo
/ 2 mayo 2026
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En vísperas de su aniversario este 4 de mayo, la Benemérita Escuela Normal de Coahuila se ha convertido en el epicentro de la nostalgia y el orgullo para miles de docentes.

A través de la exhibición de sus tradicionales mamparas fotográficas, la institución rinde homenaje a las generaciones de hombres y mujeres que han pasado por sus aulas y que hoy son pilares fundamentales en la formación de la sociedad coahuilense.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/escuela-que-sigue-latiendo-la-normal-de-coahuila-conmemora-131-anos-de-formar-maestros-CK15794611

UNA TRADICIÓN DE ANTAÑO

Las mamparas, una tradición que se ha mantenido por años, exponen las fotografías de los estudiantes al momento de su graduación. Este espacio permite a los docentes celebrar aniversarios significativos de su egreso, que van desde los 5, 10, 15 hasta los 25 años o más. Se trata de un reconocimiento intrínseco al esfuerzo y la trayectoria de quienes han dedicado su vida a la enseñanza, recordando sus años de juventud cuando caminaban por las aulas de la Benemérita escuela.

$!Cientos de maestros han desfilado por las aulas de la BENC.
Cientos de maestros han desfilado por las aulas de la BENC. OMAR SAUCEDO

REENCUENTRO GENERACIONAL

El impacto emocional de esta tradición trasciende las fronteras de la capital. Docentes de todas partes del Estado, e incluso de fuera de Coahuila, acuden a la institución para presenciar estas imágenes y recordar viejos tiempos.

El encuentro se vive con mucha alegría; se puede observar a maestros ya mayores acompañados de sus hijos, esposos o hermanos, quienes orgullosos admiran el paso del tiempo plasmado en las fotos. Además de ser un momento de júbilo para los que siguen presentes, la exhibición sirve para honrar la memoria de aquellos docentes que ya han fallecido.

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Majestuoso luce el edificio de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. OMAR SAUCEDO

REFLEJO DE UNA ÉPOCA

Las fotografías no solo muestran rostros, sino que documentan el cambio de las generaciones a través de sus características y su forma de vestir, así lo señala la señora Alicia Mendoza, que tiene más de 30 años de egresada.

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Las mamparas exhoben los rostros de cientos de alumnos que han cursado sus estudios en la BENC. OMAR SAUCEDO

Como formadores de ciudadanos, el papel de los maestros ha sido clave, y estas mamparas son un testimonio visual de ese legado que llena de orgullo al Estado.

Este punto de reunión se ha consolidado como una tradición esencial rumbo al festejo oficial del aniversario de la escuela este lunes 4 de mayo, reafirmando el vínculo indisoluble entre la institución y sus miles de egresados.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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