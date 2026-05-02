‘Hasta el lunes’ Sheinbaum hablará sobre la licencia de Rocha Moya

PALENQUE, Chis.- Durante su gira por el estado de Chiapas, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada acerca de la solicitud de licencia que pidió el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a lo que respondió que será el próximo lunes durante su conferencia matutina cuando abordará el tema.

Tras el arribo de la mandataria al Instituto Politécnico Nacional (IPN) de Palenque, desde donde encabezó la entrega de becas Gertrudis Bocanegra, Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la solicitud de licencia presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya la noche de este viernes, para separarse del cargo y ser investigado por las acusaciones de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.