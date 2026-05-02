‘Hasta el lunes’ Sheinbaum hablará sobre la licencia de Rocha Moya

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    ‘Hasta el lunes’ Sheinbaum hablará sobre la licencia de Rocha Moya
    Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la solicitud de licencia presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya la noche de este viernes. FOTO: Cuartoscuro Galo Cañas Rodríguez

La mandataria evitó referirse al tema durante su llegada a las instalaciones del IPN en Palenque

PALENQUE, Chis.- Durante su gira por el estado de Chiapas, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada acerca de la solicitud de licencia que pidió el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a lo que respondió que será el próximo lunes durante su conferencia matutina cuando abordará el tema.

Tras el arribo de la mandataria al Instituto Politécnico Nacional (IPN) de Palenque, desde donde encabezó la entrega de becas Gertrudis Bocanegra, Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la solicitud de licencia presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya la noche de este viernes, para separarse del cargo y ser investigado por las acusaciones de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/designan-a-yeraldine-bonilla-valverde-tras-licencia-de-rocha-moya-quien-es-ME20424778

“El lunes, ya saben, (en la) mañanera el lunes”, fue la respuesta que dio la titular del Ejecutivo federal a los periodistas, cuando se encontraba abordo de la camioneta que la trasladó al plantel educativo.

-”¿Hay seguridad en el estado?”, le preguntaron a la mandataria, sin embargo, evitó responder el cuestionamiento.

CONGRESO DE SINALOA AVALA EN FAST TRACK SOLICITUD DE LICENCIA

Fue ayer en la noche cuando Rubén Rocha Moya solicitó licencia a la Gubernatura de Sinaloa, tras ser señalado por Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-desmiente-supuesto-retiro-de-visa-a-luisa-maria-alcalde-FE20421260

Mientras que en una sesión de menos de cinco minutos, la mañana de este sábado el Congreso de Sinaloa aprobó la licencia presentada por Rocha Moya para separarse del cargo y ser investigado por las acusaciones de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Los diputados de Sinaloa, en su mayoría de Morena, avalaron por unanimidad de votos, en fast track y sin debate la petición del mandatario realizada la noche del viernes.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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