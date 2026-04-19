Piedras Negras: Exigen ciudadanos servicio de agua de calidad; protestan contra SIMAS

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Piedras Negras
/ 19 abril 2026
    Piedras Negras: Exigen ciudadanos servicio de agua de calidad; protestan contra SIMAS
    La protesta estuvo dirigida contra la gestión del gerente Lorenzo Menera. TOMADA DE VIDEO

Participaron ciudadanos inconformes con el servicio del SIMAS.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Cientos de personas marcharon por calles de la ciudad para exigir al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) un mejor servicio, luego de la convocatoria realizada por el alcalde Jacobo Rodríguez.

El contingente partió de la avenida 16 de Septiembre, en su cruce con Román Cepeda, a la altura del conocido “puente rojo”. La movilización fue encabezada por el edil, con el objetivo de expresar el sentir de la población respecto a la gestión de Lorenzo Menera como gerente del organismo.

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Con consignas como “Fuera Menera”, “El pueblo te exige agua de primera”, “El agua es vida, no mercancía”, “No es sequía, es saqueo” y “Menera, entiende, el agua es de la gente”, los manifestantes recorrieron distintas vialidades de la ciudad.

La marcha concluyó al exterior de la Presidencia Municipal, donde el Alcalde pronunció un discurso en el que afirmó que se busca “romper con las formas” ante lo que calificó como una mala gestión del servicio.

“Hoy no estamos aquí contra una persona o contra un gerente; estamos aquí porque decidimos dejar de normalizar la mediocridad en lo más básico: nuestros servicios públicos”, expresó Jacobo Rodríguez.

“Esto no se trata de un debate técnico ni de una discusión administrativa; es algo mucho más profundo: es la voz de una ciudad que durante mucho tiempo fue ignorada”, añadió.

“Hay que decirlo con claridad: venimos a romper las formas, a incomodar cuando las formas ya no sirven y cuando el ‘cómo’ se volvió costumbre”, señaló.

Asimismo, el edil indicó que, aunque se respetan las posturas distintas, existe una línea que no se debe cruzar: guardar silencio frente a la mediocridad.

“Nos estamos levantando contra un sistema que quiso convencernos de que exigir estaba mal, de que pensar diferente incomodaba”, expuso.

Por su parte, el gerente general del SIMAS, Lorenzo Menera, acudió a las instalaciones del organismo con el fin de atender y aclarar dudas sobre su administración.

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A través de redes sociales, el funcionario invitó a los ciudadanos a presentar sus casos relacionados con problemas de agua, drenaje o cobros elevados.

Días antes, Menera había señalado que atendería todas las quejas de los manifestantes y que cada solicitud sería tratada con responsabilidad y seriedad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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