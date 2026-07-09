Impulsa Diócesis de Piedras Negras verano juvenil para fortalecer la formación de adolescentes

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Piedras Negras
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    Impulsa Diócesis de Piedras Negras verano juvenil para fortalecer la formación de adolescentes
    Durante este periodo vacacional se realizan en las parroquias de la diócesis actividades como el Verano Infantil y el Verano Juvenil, con el propósito de fortalecer la formación humana y espiritual de niños y adolescentes, dio a conocer el obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola. ARCHIVO

Algunas parroquias también realizan el programa “Vacaciones con Jesús”, enfocado en actividades de catequesis para niñas y niños durante el receso escolar

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, informó que durante este periodo vacacional se realizan en las parroquias de la diócesis actividades como el Verano Infantil y el Verano Juvenil, con el propósito de fortalecer la formación humana y espiritual de niños y adolescentes.

Explicó que estas acciones se desarrollan a través de las áreas de catequesis y de pastoral juvenil, siendo esta última una de las principales prioridades de la Iglesia debido a los retos que actualmente enfrentan los jóvenes.

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Monseñor señaló que la intención es ofrecer espacios sanos de convivencia, reflexión y crecimiento personal para evitar que los adolescentes sean atraídos por grupos delictivos, fenómeno que, dijo, preocupa a nivel nacional.

Indicó que la Iglesia busca adelantarse a estas problemáticas mediante actividades que acerquen a los jóvenes a los valores, la fe y la comunidad, fortaleciendo además el acompañamiento que reciben dentro de las parroquias.

El obispo recordó que en algunas comunidades también se lleva a cabo el programa “Vacaciones con Jesús”, dirigido principalmente a niñas y niños, como parte de las actividades de catequesis durante el periodo vacacional.

Destacó que este año la diócesis continuará impulsando con mayor fuerza el Verano Juvenil, al considerar que es una herramienta importante para mantener a los jóvenes cerca de la Iglesia y brindarles alternativas positivas para su desarrollo integral.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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