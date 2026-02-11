Invertirá Coahuila 700 mdp en modernizar la ruta fiscal de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Gobierno de Coahuila presentó el proyecto de ampliación y modernización de la ruta fiscal que conecta con el Puente Internacional Número Dos, en Piedras Negras, una obra estratégica para el comercio exterior que se desarrollará en cinco etapas y contará con una inversión total de 700 millones de pesos.

La obra estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura y contempla el ensanchamiento de poco más de un kilómetro de vialidad, la construcción de nuevos carriles con concreto hidráulico, así como obras inducidas y adecuaciones a la infraestructura existente. También se incluye la instalación de líneas de media tensión eléctrica para garantizar la operación eficiente de la zona.

TE PUEDE INTERESAR: México Elige revela a los políticos más posicionados por partidos; Manolo Jiménez lidera por el PRI

El secretario de Infraestructura, Miguel Ángel Algara Acosta, informó que la primera etapa del proyecto iniciará con una inversión inicial de 100 millones de pesos y tendrá una duración aproximada de 18 meses. No obstante, aclaró que el avance de la obra será continuo.

“La primera etapa se concluirá en unos 18 meses, pero no vamos a parar; una vez finalizada iniciaremos la segunda licitación y así sucesivamente hasta concluir el proyecto total”, señaló el funcionario estatal.

Algara Acosta subrayó que esta modernización ha sido una demanda recurrente de la iniciativa privada, agentes aduanales y transportistas, quienes utilizan diariamente esta vía como acceso clave para el intercambio comercial entre México y Estados Unidos.

En cuanto a la ampliación del Puente Internacional Número Dos, el titular de Infraestructura precisó que se trata de un proyecto independiente, el cual es atendido directamente por el gobernador Manolo Jiménez en coordinación con autoridades del estado de Texas.