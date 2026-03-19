Investigan muerte de bebé de dos meses en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 19 marzo 2026
    Investigan muerte de bebé de dos meses en Piedras Negras
    Paramédicos confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales al arribar al lugar. ARCHIVO

Hasta el momento no se ha determinado si el menor padecía alguna enfermedad; la necropsia definirá las causas del fallecimiento

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La muerte de un bebé de apenas dos meses de edad movilizó a corporaciones de seguridad y emergencia la mañana de ayer miércoles en el municipio de Piedras Negras, luego de que fuera localizado sin vida al interior de un domicilio en la colonia Villa Real.

Los hechos se registraron alrededor de las 09:30 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Rey Ricardo Primero, donde familiares del menor solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911 al percatarse de que el niño no reaccionaba. La llamada generó la movilización inmediata de paramédicos del cuerpo de Bomberos, así como de elementos de la Policía Municipal.

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A la llegada de los socorristas, el menor, identificado como Ángel “N”, fue valorado en el lugar; sin embargo, ya no contaba con signos vitales. La confirmación del deceso derivó en la activación de los protocolos correspondientes, por lo que el área fue asegurada por las autoridades para preservar posibles indicios.

De acuerdo con los primeros reportes, fue el padre del menor quien realizó el llamado de auxilio tras notar que el bebé no respondía. La situación generó preocupación entre los presentes, quienes esperaban que pudiera recibir atención médica oportuna, lo que finalmente no fue posible.

Tras la intervención de los cuerpos de emergencia, se dio aviso a la Agencia de Investigación Criminal, cuyos elementos acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido. Personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena, incluyendo la fijación de evidencias y la documentación del entorno donde fue localizado el menor.

De manera preliminar, las autoridades indicaron que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que no se descarta que el fallecimiento esté relacionado con causas naturales, incluso la posibilidad de un caso de muerte de cuna. No obstante, la Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias exactas del deceso.

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Asimismo, se notificó a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), instancia que inició un proceso de revisión con el objetivo de descartar cualquier posible omisión de cuidados hacia el menor.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá determinar con precisión la causa de la muerte. Mientras tanto, el caso permanece bajo investigación y se contempla la recopilación de testimonios de familiares y personas cercanas para reconstruir lo ocurrido en las horas previas.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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