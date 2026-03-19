Acuerdan frenar abusos en hospitales y seguros médicos privados

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Coahuila
/ 19 marzo 2026
    Acuerdan frenar abusos en hospitales y seguros médicos privados
    El diputado por Coahuila, Jericó Abramo, es el principal impulsor de poner reglas claras en hospitales privados y en seguros médicos. Cámara de Diputados

Ponen énfasis en la transparencia de costos y reglas más claras para usuarios; Jericó Abramo afirma que no se busca imponer controles, sino proteger al consumidor

Durante el segundo de cuatro foros para la Actualización del Marco Jurídico de los Servicios de Seguros de Gastos Médicos Mayores, autoridades, legisladores y representantes del sector asegurador y hospitalario acordaron impulsar medidas para frenar prácticas abusivas en la medicina privada, con énfasis en la transparencia de costos y reglas más claras para los usuarios.

Uno de los principales consensos fue la necesidad de que los hospitales privados publiquen sus tabuladores de precios y tarifas médicas, a fin de que los pacientes puedan comparar servicios y tomar decisiones informadas, reduciendo la opacidad que prevalece en el sector.

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El foro de Trabajo de Usuarios de Seguros y Fianzas fue encabezado por el diputado federal Jericó Abramo Masso, quien subrayó que la iniciativa no busca imponer controles de precios ni establecer topes, sino garantizar el derecho a la información conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

$!Se tiene previsto realizar otros dos foros antes de que se presente la iniciativa ante comisiones y posteriormente el Pleno.
Se tiene previsto realizar otros dos foros antes de que se presente la iniciativa ante comisiones y posteriormente el Pleno. Cámara de Diputados

“Venimos a buscar soluciones. Queremos que el mercado se fortalezca a través de la transparencia y sancionar a quienes abusen de los seguros y de los hospitales”, afirmó.

Entre los acuerdos también se planteó evitar retrasos en las altas médicas que generan costos adicionales para los pacientes, así como erradicar prácticas indebidas en la intermediación de servicios. En este sentido, se advirtió sobre el llamado “coyotaje”, donde gestores llegan a cobrar hasta 20 por ciento de comisión.

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Asimismo, se propuso la portabilidad de antigüedad para que los usuarios puedan cambiar de aseguradora sin perder sus beneficios, además de impulsar un modelo preventivo de atención que priorice la detección temprana de enfermedades y contribuya a reducir costos.

Durante el encuentro, representantes del sector señalaron que los servicios privados son un complemento a la responsabilidad constitucional del Estado en materia de salud. También coincidieron en que la “inflación médica” es un fenómeno global impulsado por la innovación tecnológica, el costo de insumos en moneda extranjera y el aumento en los salarios del personal especializado.

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A la reunión asistieron directivos de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, Hospital Español, Ángeles Health System y TecSalud, así como legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México y PRI.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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