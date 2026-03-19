Acuerdan frenar abusos en hospitales y seguros médicos privados

Durante el segundo de cuatro foros para la Actualización del Marco Jurídico de los Servicios de Seguros de Gastos Médicos Mayores, autoridades, legisladores y representantes del sector asegurador y hospitalario acordaron impulsar medidas para frenar prácticas abusivas en la medicina privada, con énfasis en la transparencia de costos y reglas más claras para los usuarios.

Uno de los principales consensos fue la necesidad de que los hospitales privados publiquen sus tabuladores de precios y tarifas médicas, a fin de que los pacientes puedan comparar servicios y tomar decisiones informadas, reduciendo la opacidad que prevalece en el sector.

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El foro de Trabajo de Usuarios de Seguros y Fianzas fue encabezado por el diputado federal Jericó Abramo Masso, quien subrayó que la iniciativa no busca imponer controles de precios ni establecer topes, sino garantizar el derecho a la información conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor.