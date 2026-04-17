Investigan presunto aborto forzado contra mujer embarazada en Allende

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Piedras Negras
/ 17 abril 2026
    Investigan presunto aborto forzado contra mujer embarazada en Allende
    La afectada, con 17 semanas de gestación, fue trasladada de emergencia al Hospital General, donde médicos confirmaron que presentaba un aborto incompleto, aunque su estado de salud se reporta como estable. ARCHIVO

La joven tenía 17 semanas de gestación y sufrió un aborto incompleto, presuntamente tras la ingesta de medicamentos que, según su denuncia, le fueron administrados sin su consentimiento

ALLENDE, COAH.- Un caso bajo investigación en el municipio de Allende mantiene la atención de autoridades estatales, luego de que una mujer de 23 años denunciara que su pareja sentimental presuntamente le suministró medicamentos sin su consentimiento, lo que derivó en la interrupción de su embarazo.

De acuerdo con los reportes oficiales, los hechos ocurrieron durante la madrugada del jueves, cuando la joven, identificada como Luciana Elizabeth, quien contaba con 17 semanas de gestación, comenzó a presentar complicaciones de salud en su domicilio. Ante el deterioro de su condición, fue trasladada de emergencia al Hospital General de Allende para recibir atención médica.

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Una vez en el nosocomio, personal de la Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento del caso y se entrevistó con la afectada, quien relató que momentos antes se encontraba en su vivienda junto a su pareja, identificado como José “N”, de 26 años. Según su testimonio, mientras permanecía en estado semidormido, el hombre presuntamente le introdujo medicamentos sin su autorización.

Minutos después de ese hecho, la mujer comenzó a experimentar malestar físico, lo que derivó en su traslado al hospital. Tras ser valorada por médicos, se determinó que presentaba un aborto incompleto, situación que obligó a mantenerla bajo observación médica. Pese a la gravedad del cuadro, su estado de salud fue reportado como estable.

El caso ya cuenta con una carpeta de investigación abierta por parte de la Fiscalía General del Estado, instancia que inició las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

Asimismo, se informó que el seguimiento del caso se realiza en coordinación con instancias enfocadas en la atención y protección de mujeres, con el objetivo de brindar acompañamiento a la víctima durante el proceso legal.

Hasta el momento, no se ha definido la situación jurídica del señalado, mientras continúan las diligencias para integrar los elementos necesarios dentro de la investigación.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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