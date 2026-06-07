Investigan violenta muerte de mujer en Allende; hay un hombre bajo custodia

La agresión se registró sobre la calle Morelos, en un sector habitacional del municipio de Allende. Vecinos identificaron a la víctima como “doña Mary”, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente su identidad ni han revelado datos generales sobre el presunto agresor.

ALLENDE, COAH.- Una mujer perdió la vida durante la noche ayer sábado en la colonia Ampliación Ignacio Allende , luego de ser presuntamente agredida con un arma punzocortante por su pareja sentimental. El caso movilizó a corporaciones de seguridad e investigadores, quienes lograron la captura del probable responsable horas después de los hechos.

De acuerdo con la información que ha trascendido, la mujer habría sido atacada con un objeto punzocortante en circunstancias que continúan bajo investigación. Tras la agresión, el presunto responsable abandonó el lugar con la intención de evadir la acción de la justicia.

El hecho generó una intensa movilización de elementos de seguridad y personal de investigación en la colonia donde ocurrió el crimen. Mientras se realizaban las primeras diligencias en la escena, agentes comenzaron la búsqueda del sospechoso con base en la información obtenida durante las primeras horas de la investigación.

Como resultado de estas acciones, elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron ubicar y detener al hombre señalado como probable responsable de la agresión. Posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades competentes, donde se determinará su situación jurídica conforme avance la integración de la carpeta de investigación.

Peritos especializados y agentes ministeriales continuaron trabajando en el lugar de los hechos para recabar indicios, documentar la escena y establecer con precisión la mecánica de lo ocurrido. Las diligencias también buscan determinar las circunstancias previas al ataque y fortalecer las líneas de investigación abiertas por el Ministerio Público.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía mantenía bajo reserva diversos aspectos del caso. Las investigaciones continúan para esclarecer completamente los hechos y definir las responsabilidades correspondientes en torno a la muerte de la mujer ocurrida en este municipio de la Región Norte de Coahuila.