Resguardan a dos menores tras detención de sus padres en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Resguardan a dos menores tras detención de sus padres en Piedras Negras
    El operativo realizado durante la madrugada derivó no solo en la detención de dos personas, sino también en la implementación de medidas de protección para salvaguardar el bienestar de los hijos de la pareja involucrada. ARCHIVO

La abuela materna obtuvo la custodia temporal de los menores tras una valoración realizada por las autoridades encargadas de su protección

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.- Dos menores de edad fueron puestos bajo medidas de protección luego de que sus padres fueran arrestados durante un operativo realizado en la colonia Central de Piedras Negras, donde las autoridades investigan un caso relacionado con la presunta posesión de narcóticos.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando corporaciones de seguridad llevaron a cabo una intervención en la que fueron detenidos Nayeli Johana “N.” y Gerardo Javier “N.”. Al momento de la acción policial, en el domicilio también se encontraban los hijos de la pareja, de 1 y 8 años de edad.

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Ante la presencia de los menores durante el procedimiento, se activaron los protocolos correspondientes para garantizar su protección. La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) tomó conocimiento de la situación e intervino para determinar las medidas necesarias respecto a los niños.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, personal especializado aseguró a los menores mientras se realizaban las diligencias para localizar una red de apoyo familiar que pudiera hacerse cargo de ellos de manera temporal.

Como parte de las investigaciones, se ubicó a la abuela materna de los niños, quien fue considerada como la persona idónea para asumir su cuidado. Posteriormente se efectuó una valoración de las condiciones en las que permanecerían los menores, determinándose que podían quedar bajo su resguardo.

Tras concluir el procedimiento correspondiente, se otorgó a la mujer la guarda y custodia temporal de ambos niños mientras continúan las investigaciones relacionadas con la situación jurídica de los padres.

Las autoridades señalaron que la permanencia de los menores en el domicilio donde ocurrió la detención no era considerada una opción segura debido al proceso que enfrentan los adultos por la presunta posesión de sustancias ilícitas.

Por su parte, la Pronnif informó que continuará dando seguimiento al entorno en el que permanecen los niños para verificar sus condiciones de cuidado y bienestar durante el desarrollo de las investigaciones ministeriales.

Actualmente, los dos menores permanecen bajo el cuidado de su abuela materna, en tanto la Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias relacionadas con el caso.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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