Judicializan caso por presunta venta irregular de terrenos en Piedras Negras; dos hombres enfrentan proceso penal

Los imputados, identificados como Julián “N” y Mauro “N”, quedaron sujetos a proceso penal por el delito de fraude en cuantía menor, dentro de una causa en la que aparecen como afectadas Patricia Galindo Hernández y su hija. El expediente corresponde únicamente a uno de los casos que han llegado a la etapa judicial.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una investigación por la presunta comercialización irregular de terrenos en la colonia Lázaro Cárdenas avanzó esta semana en los tribunales de Piedras Negras , luego de que un juez determinara vincular a proceso a dos personas señaladas por su probable participación en un esquema de fraude relacionado con operaciones de compraventa de predios.

De acuerdo con los datos expuestos durante las audiencias, la investigación permitió establecer una posible mecánica de operación en la que Julián “N” habría realizado negociaciones sobre terrenos sin contar con la propiedad legítima de los mismos. Según los antecedentes presentados, incluso se formalizaban contratos de compraventa ante notario público, situación que generaba confianza entre quienes adquirían los predios.

Uno de los hechos analizados por la autoridad corresponde a la venta de dos terrenos ubicados en la colonia Lázaro Cárdenas. Por dichas operaciones se entregaron 220 mil pesos a Julián “N”. Posteriormente, parte de esos recursos habrían sido distribuidos entre Mauro “N” y otra persona identificada como Marlon “N”, quien actualmente reside fuera del país y figura como testigo dentro de la investigación.

Las declaraciones integradas al expediente señalan que Marlon “N” también habría sido involucrado previamente en operaciones similares, pues presuntamente adquirió un terreno que posteriormente le fue cambiado en distintas ocasiones, hasta que solicitó la devolución de su dinero.

Respecto a Mauro “N”, los datos de prueba refieren que mantenía comunicación directa con las víctimas y que presuntamente intervenía en los trámites relacionados con la regularización de los predios. Asimismo, la investigación establece que se solicitaban pagos adicionales bajo el argumento de completar procesos necesarios para la obtención de escrituras.

Durante el desarrollo del procedimiento judicial también se abordó la situación cautelar de Mauro “N”. En una audiencia previa celebrada el 15 de mayo, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que inicialmente se le impuso prisión preventiva justificada.

Sin embargo, durante la continuación de la audiencia, la autoridad judicial modificó dicha medida. Aunque se expusieron señalamientos relacionados con el incumplimiento de un citatorio ministerial y un presunto intento de contacto con un testigo, el juzgado resolvió que el imputado continuara el proceso en libertad bajo restricciones específicas.

Entre las condiciones impuestas destacan la prohibición de abandonar el Distrito Judicial Río Grande, la entrega de visa y pasaporte ante la Unidad de Medidas Cautelares, la prohibición de acercarse o comunicarse con víctimas y testigos por cualquier medio, además de la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad y portar un brazalete electrónico.