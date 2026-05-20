Coahuila aplicará ley seca por elecciones del 7 de junio

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    Coahuila aplicará ley seca por elecciones del 7 de junio
    Medida incluye a restaurantes, bares, cantinas, tiendas de conveniencia y supermercados. ESPECIAL

La suspensión de venta y consumo de alcohol iniciará el 6 de junio a las 00:00 horas

El Gobierno del Estado de Coahuila informó que, con motivo de la jornada electoral del próximo 7 de junio para la renovación del Congreso del Estado, se aplicará la suspensión temporal de la venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio estatal, como parte de las acciones para garantizar el orden y la tranquilidad durante el proceso democrático.

A través de la Secretaría de Gobierno de Coahuila, se dio a conocer que la medida entrará en vigor a partir de las 00:00 horas del sábado 6 de junio de 2026 y concluirá a las 24:00 horas del domingo 7 de junio del mismo año.

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La disposición será obligatoria para todos los establecimientos con licencia o permiso para la venta de bebidas alcohólicas, incluyendo restaurantes, bares, cantinas, depósitos, tiendas de conveniencia, supermercados y cualquier otro negocio autorizado para su comercialización o consumo.

Asimismo, la restricción contempla la prohibición del consumo de alcohol en eventos sociales y reuniones abiertas al público, como bodas, fiestas de XV años, bailes, palapas, jardines, salones de eventos y otros espacios de concentración social donde se expendan o consuman bebidas embriagantes durante el periodo establecido.

La autoridad estatal exhortó a la ciudadanía, así como a organizadores de eventos y propietarios de establecimientos, a respetar la disposición oficial, al advertir que su incumplimiento podrá derivar en sanciones administrativas, clausuras y otros procedimientos previstos en la ley.

El Gobierno de Coahuila reiteró que esta medida busca asegurar una jornada electoral en condiciones de paz, civilidad y respeto a la legalidad, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de la población.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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