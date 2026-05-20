Sultanes blanquea a Saraperos en el Madero: Habrá juego definitivo en el Clásico del Norte

+ Seguir en Seguir en Google
Béisbol
/
    Sultanes blanquea a Saraperos en el Madero: Habrá juego definitivo en el Clásico del Norte
    El pitcheo de Saraperos no logró contener el rally temprano de Sultanes, que atacó desde la tercera entrada y encaminó la blanqueada en el Madero. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La Nave Verde cayó 6-0 ante Monterrey, perdió la ventaja en casa y ahora buscará quedarse con la serie este jueves, a las 7:30 de la noche, en el Estadio saltillense

La fiesta que Saraperos había encendido en el arranque del Clásico del Norte se apagó de golpe en el Estadio Francisco I. Madero.

Sultanes de Monterrey respondió con una blanqueada de 6-0 sobre la Nave Verde, empató la serie 1-1 y dejó todo listo para un tercer y definitivo duelo que se disputará hoy 7:30 de la noche, también en la Catedral del Beisbol de Coahuila.

El resultado volvió a golpear el presente de Saltillo en la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, pues el equipo quedó con marca de 9 triunfos y 19 derrotas, en una campaña que sigue exigiendo reacción inmediata.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/tras-casi-30-anos-de-espera-saltillo-soccer-visita-a-la-tribu-por-la-gloria-y-llegar-a-la-serie-a-DJ20834430
$!La ofensiva de Saraperos quedó apagada ante Monterrey y no encontró el batazo oportuno para romper el cero en casa.
La ofensiva de Saraperos quedó apagada ante Monterrey y no encontró el batazo oportuno para romper el cero en casa. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Saraperos había pegado primero en la serie con triunfo de 5-2 sobre Monterrey, pero no logró sostener el impulso ante una ofensiva regiomontana que resolvió el juego temprano y una serpentina que silenció por completo a la artillería local.

El daño grande llegó en la tercera entrada, cuando Sultanes fabricó un rally que cambió por completo el rumbo del juego.

$!Sultanes castigó temprano al pitcheo saltillense y emparejó la serie ante Saraperos con una victoria contundente en territorio coahuilense.
Sultanes castigó temprano al pitcheo saltillense y emparejó la serie ante Saraperos con una victoria contundente en territorio coahuilense. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Javier Salazar abrió la pizarra con doble productor, Josh Lester remolcó otra con sencillo, Wilson García respondió con imparable al central, Carlos Soto sumó una más y José Cardona cerró el ataque con hit productor para colocar el 5-0.

La presión sobre Bryant Salgado obligó al relevo temprano de Iván Izaguirre, pero el daño ya estaba hecho para la Nave Verde.

$!Saraperos buscará reaccionar este jueves en el Estadio Francisco I. Madero, donde se jugará el duelo definitivo de la serie ante Monterrey.
Saraperos buscará reaccionar este jueves en el Estadio Francisco I. Madero, donde se jugará el duelo definitivo de la serie ante Monterrey. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Monterrey todavía amplió la ventaja en el cuarto episodio, cuando Salazar volvió a aparecer en circulación y anotó tras un elevado de sacrificio de Víctor Mendoza, jugada que puso el 6-0 definitivo.

A partir de ahí, el pitcheo visitante administró la diferencia y evitó cualquier intento serio de regreso de Saraperos, que dejó pasar oportunidades aisladas y nunca encontró el batazo oportuno para meterse en el encuentro.

$!La afición volvió a responder en el Madero, pero Saraperos no pudo regalarle una victoria y ahora tendrá que buscar el triunfo en el juego decisivo.
La afición volvió a responder en el Madero, pero Saraperos no pudo regalarle una victoria y ahora tendrá que buscar el triunfo en el juego decisivo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La ofensiva saltillense tuvo algunos momentos para intentar romper el cero, especialmente con imparables de Oscar Colás, Chris Carter y Brandon Villarreal, además de bases por bolas que pusieron corredores en circulación.

Sin embargo, los batazos importantes no aparecieron. Carter y Danny Ortiz fueron dominados en momentos clave, mientras que el cierre del juego terminó por confirmar una noche frustrante para la alineación local, que se fue en blanco ante su gente.

$!La Nave Verde quedó con marca de 9-19 tras la derrota ante Sultanes, en una temporada que sigue exigiendo respuestas inmediatas.
La Nave Verde quedó con marca de 9-19 tras la derrota ante Sultanes, en una temporada que sigue exigiendo respuestas inmediatas. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Del lado visitante, Sultanes mostró una fórmula directa: ataque temprano, presión constante y defensa suficiente para mantener a raya a los Saraperos.

La novena regiomontana no necesitó volver a castigar con fuerza en la segunda mitad del encuentro, porque el trabajo ya estaba hecho desde los primeros cuatro innings.

$!La ofensiva saltillense quedó a deber frente a su afición, al no encontrar el batazo que rompiera el cero ante el pitcheo regio.
La ofensiva saltillense quedó a deber frente a su afición, al no encontrar el batazo que rompiera el cero ante el pitcheo regio. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Para Saltillo, en cambio, la derrota deja una lectura clara: el margen de error en casa se reduce y el cierre de la serie exige una respuesta inmediata.

El tercer juego del Clásico del Norte tendrá un valor mayor para Saraperos, no sólo por tratarse del duelo que definirá la serie ante uno de sus rivales históricos, sino porque la Nave Verde necesita cortar la irregularidad que la mantiene en la parte baja de la Zona Norte.

$!La Nave Verde no pudo sostener el impulso del primer triunfo y fue blanqueada por Monterrey en una noche complicada en el Madero.
La Nave Verde no pudo sostener el impulso del primer triunfo y fue blanqueada por Monterrey en una noche complicada en el Madero. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El calendario oficial del club marcó esta serie ante Sultanes del 19 al 21 de mayo en el Madero, con playball a las 7:30 de la noche.

Con la serie igualada, Saraperos está obligado a responder frente a su afición. Una victoria este jueves le permitiría rescatar el compromiso ante Monterrey y tomar aire en una campaña complicada; una derrota, en cambio, profundizaría el mal momento de un equipo que no ha logrado estabilizarse.

$!Saraperos dejó escapar la oportunidad de asegurar la serie en casa y ahora tendrá que definir el Clásico del Norte en un tercer juego ante Sultanes.
Saraperos dejó escapar la oportunidad de asegurar la serie en casa y ahora tendrá que definir el Clásico del Norte en un tercer juego ante Sultanes. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El Madero volverá a ser el escenario decisivo para saber si la Nave Verde puede transformar el golpe de la blanqueada en una reacción de orgullo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


resultados

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
LMB
Sultanes de Monterrey

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El primer tren para el tramo Saltillo-Nuevo Laredo arribará durante la segunda mitad del 2027.

Ya fabrican los trenes para el tramo Saltillo-Nuevo Laredo; estarán listos para el segundo semestre de 2027
Arrestan al boxeador Omar Chávez Carrasco

Detienen al boxeador Omar Chávez Carrasco, hijo menor de Julio César Chávez
La Fiscalía de Puebla investiga la desaparición de Blanca Adriana tras acudir a una clínica estética en Santa Cruz Buenavista

Desaparece Blanca Adriana tras acudir a clínica estética en Puebla; localizan auto vinculado al caso
Integrantes de diversos frentes nacionales del campo se manifestaron marchando por Paseo de la Reforma

Agricultores levantan denuncia contra Ebrard por traición a la patria

Las Fuerzas Armadas de Israel han empezado a interceptar al grupo de diez barcos de la flotilla humanitaria que continuaba rumbo a Gaza.

Hamás: el vídeo de los activistas humillados expresa el ‘sadismo’ de Israel

Estados Unidos identificó y sancionó a presuntos operadores financieros y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa.

OFAC identifica y sanciona a miembros del CDS que operaban redes de lavado de criptomonedas y dinero

Rubio afirmó que Estados Unidos, que ha comprometido unos 13 millones de dólares en ayuda tras los drásticos recortes aplicados el año pasado, espera abrir unas 50 clínicas para tratar el ébola en la República Democrática del Congo.

Rubio critica la respuesta de la OMS ante el ébola mientras EU continúa con los drásticos recortes en la salud pública
La acusación formal estaba relacionada con el presunto papel de Castro en el derribo de dos avionetas operadas por el grupo de exiliados Hermanos al Rescate, con sede en Miami.

EU imputa cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro por derribo de aeronaves en 1996