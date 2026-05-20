Sultanes blanquea a Saraperos en el Madero: Habrá juego definitivo en el Clásico del Norte

La fiesta que Saraperos había encendido en el arranque del Clásico del Norte se apagó de golpe en el Estadio Francisco I. Madero. Sultanes de Monterrey respondió con una blanqueada de 6-0 sobre la Nave Verde, empató la serie 1-1 y dejó todo listo para un tercer y definitivo duelo que se disputará hoy 7:30 de la noche, también en la Catedral del Beisbol de Coahuila. El resultado volvió a golpear el presente de Saltillo en la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, pues el equipo quedó con marca de 9 triunfos y 19 derrotas, en una campaña que sigue exigiendo reacción inmediata.

Saraperos había pegado primero en la serie con triunfo de 5-2 sobre Monterrey, pero no logró sostener el impulso ante una ofensiva regiomontana que resolvió el juego temprano y una serpentina que silenció por completo a la artillería local. El daño grande llegó en la tercera entrada, cuando Sultanes fabricó un rally que cambió por completo el rumbo del juego.

Javier Salazar abrió la pizarra con doble productor, Josh Lester remolcó otra con sencillo, Wilson García respondió con imparable al central, Carlos Soto sumó una más y José Cardona cerró el ataque con hit productor para colocar el 5-0. La presión sobre Bryant Salgado obligó al relevo temprano de Iván Izaguirre, pero el daño ya estaba hecho para la Nave Verde.

Monterrey todavía amplió la ventaja en el cuarto episodio, cuando Salazar volvió a aparecer en circulación y anotó tras un elevado de sacrificio de Víctor Mendoza, jugada que puso el 6-0 definitivo. A partir de ahí, el pitcheo visitante administró la diferencia y evitó cualquier intento serio de regreso de Saraperos, que dejó pasar oportunidades aisladas y nunca encontró el batazo oportuno para meterse en el encuentro.

La ofensiva saltillense tuvo algunos momentos para intentar romper el cero, especialmente con imparables de Oscar Colás, Chris Carter y Brandon Villarreal, además de bases por bolas que pusieron corredores en circulación. Sin embargo, los batazos importantes no aparecieron. Carter y Danny Ortiz fueron dominados en momentos clave, mientras que el cierre del juego terminó por confirmar una noche frustrante para la alineación local, que se fue en blanco ante su gente.

Del lado visitante, Sultanes mostró una fórmula directa: ataque temprano, presión constante y defensa suficiente para mantener a raya a los Saraperos. La novena regiomontana no necesitó volver a castigar con fuerza en la segunda mitad del encuentro, porque el trabajo ya estaba hecho desde los primeros cuatro innings.

Para Saltillo, en cambio, la derrota deja una lectura clara: el margen de error en casa se reduce y el cierre de la serie exige una respuesta inmediata. El tercer juego del Clásico del Norte tendrá un valor mayor para Saraperos, no sólo por tratarse del duelo que definirá la serie ante uno de sus rivales históricos, sino porque la Nave Verde necesita cortar la irregularidad que la mantiene en la parte baja de la Zona Norte.

El calendario oficial del club marcó esta serie ante Sultanes del 19 al 21 de mayo en el Madero, con playball a las 7:30 de la noche. Con la serie igualada, Saraperos está obligado a responder frente a su afición. Una victoria este jueves le permitiría rescatar el compromiso ante Monterrey y tomar aire en una campaña complicada; una derrota, en cambio, profundizaría el mal momento de un equipo que no ha logrado estabilizarse.

El Madero volverá a ser el escenario decisivo para saber si la Nave Verde puede transformar el golpe de la blanqueada en una reacción de orgullo.

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