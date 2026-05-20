Coahuila: inversión de GM reactivará economía, pero advierten preocupación por ‘monoproductividad’

La reciente inversión anunciada por General Motors para la producción de 80 mil vehículos hacia el año 2030 representa un movimiento estratégico que ya se anticipaba dentro del mercado nacional, ante lo cual dará un impulso a la economía regional, explicaron especialistas. El académico e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, Antonio Serrano Camarena, detalló que esta inversión es una noticia positiva que llega en un momento de desaceleración local.

“Por un lado es una excelente noticia, sobre todo vamos a tener la oportunidad de reactivar la economía porque Saltillo está cayendo de manera muy pronunciada en un bache económico que si no se recupera rápido vamos a tardar muchos años en salir de él”, afirmó el entrevistado. Sin embargo, Serrano Camarena apuntó que la continuidad de las inversiones enfocadas de forma exclusiva en el ramo automotor mantiene un esquema de producción que muestra signos de vulnerabilidad. El investigador precisó que depender de un solo producto limita la estabilidad del sistema financiero regional a largo plazo. “Qué malo que sigue siendo en el sector automotriz porque ya se demostró que seguir siendo monoproductivos no es una buena solución a un sistema económico que pretende ser estable permanentemente”, señaló el economista.

El académico expuso que los automóviles destinados a esta nueva línea de producción no incorporan sistemas tecnológicos de reciente diseño, sino modelos tradicionales que cuentan con una vigencia estimada en el mercado de aproximadamente dos décadas, lo que podría generar dificultades en el futuro. Aunado a esto, Serrano Camarena manifestó que el esquema manufacturero actual se limita a las labores de ensamble sin alcanzar las fases de desarrollo tecnológico o innovación. La ausencia de centros de diseño o corporativos principales en la región reduce el valor agregado que se genera localmente.

“Tenemos la parte automotriz más barata y que menos beneficio tiene”, comentó el especialista, quien además agregó que la actividad industrial en la entidad registró una contracción promedio del 5 por ciento durante los últimos tres meses, ubicándose como el segundo estado con mayor descenso en este indicador. Respecto a las condiciones laborales, el investigador criticó la disparidad en los ajustes de los salarios, destacando que mientras en el extranjero los incrementos alcanzaron el 11.5 por ciento, en la localidad los aumentos se fijaron en un 3.5 por ciento para el presente año, una cifra que consideró insuficiente para el bienestar de los trabajadores. “Esto lo único que está haciendo es mantener un México y sobre todo un Saltillo y un Coahuila en el mismo nivel de riqueza, nadie mejora”, expuso Serrano Camarena, al tiempo que recordó el impacto de la reciente reducción en la perspectiva de la deuda soberana del país por parte de agencias calificadoras.

1,000 millones de dólares confirman la confianza en México.



El Pdte. del #CCE, @JoseMedinaMora, acompañó a la Pdta. @Claudiashein en el anuncio de la inversión de @GeneralMotorsMx por 1,000 millones de dólares en Toluca para producir 80 mil vehículos al año, que anteriormente se... pic.twitter.com/gJb5thDbDT — Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) May 19, 2026

FABRICACIÓN DE PIEZAS QUEDA PENDIENTE Al abordar el tema de las reglas de origen y la proveeduría en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el entrevistado evaluó las declaraciones oficiales que proyectan alcanzar un automóvil fabricado en su totalidad con insumos mexicanos de manera paulatina. Serrano Camarena indicó que actualmente la industria local carece de la capacidad necesaria para sustituir los componentes procedentes de Asia, debido a que no existen los incentivos adecuados para que los empresarios nacionales arriesguen sus capitales en el desarrollo de estas piezas específicas.

“Las condiciones de hoy son peores que antes, propias del país o externas”, señaló el docente, haciendo referencia a los niveles de incertidumbre regulatoria y a las problemáticas financieras que enfrentan diversos contratistas debido a los retrasos en los esquemas de pago gubernamentales a nivel federal. Finalmente, el especialista argumentó que aunque el país posee el potencial técnico para involucrarse en la cadena de suministro global, la efectividad de los proyectos económicos depende directamente de la oportunidad con la que se implementen las estrategias comerciales. “Las oportunidades son eso, oportunidades y oportunidades viene de que seas oportuno”, concluyó el académico, reiterando la urgencia de reconfigurar la política de atracción de inversiones en la entidad.

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