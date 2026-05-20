¿Sara Carter, ‘la zarina antidrogas’, vendrá a México?

El 20 de mayo, la periodista estadounidense, Ali Bradley, informó que presuntamente, Sara Carter, la “zarina antidrogas” de la administración de Trump, no viajará a México.

Según medios de información y la misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Sara Carter visitaría la república para proseguir con estrategias de seguridad contra el narcotráfico entre los dos países.

Sin embargo, según la periodista, la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas le informó que sigue coordinando el viaje a México, sin una fecha específica.

‘El viaje que tenía previsto realizar a México el lunes ha sido cancelado. Esta es la respuesta de la ONDCP: “La ONDCP continúa trabajando en estrecha colaboración con la Embajada de Estados Unidos en México para coordinar cualquier viaje a México. Para cualquier otra pregunta, diríjase a la Embajada de Estados Unidos’ escribió su reporte desde su cuenta oficial de X.