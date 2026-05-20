¿Sara Carter, ‘la zarina antidrogas’, vendrá a México?
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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el titular del Departamento de Seguridad Nacional y la titular de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas vendrían en Mayo
El 20 de mayo, la periodista estadounidense, Ali Bradley, informó que presuntamente, Sara Carter, la “zarina antidrogas” de la administración de Trump, no viajará a México.
Según medios de información y la misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Sara Carter visitaría la república para proseguir con estrategias de seguridad contra el narcotráfico entre los dos países.
Sin embargo, según la periodista, la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas le informó que sigue coordinando el viaje a México, sin una fecha específica.
‘El viaje que tenía previsto realizar a México el lunes ha sido cancelado. Esta es la respuesta de la ONDCP: “La ONDCP continúa trabajando en estrecha colaboración con la Embajada de Estados Unidos en México para coordinar cualquier viaje a México. Para cualquier otra pregunta, diríjase a la Embajada de Estados Unidos’ escribió su reporte desde su cuenta oficial de X.
Según la presidenta de México, el 25 de mayo sería visita de Sara Carter. Posteriormente a su reunión con el nuevo titular del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el 21 y 22 de mayo.
La reunión ocurre en plena tensión política entre ambas naciones, tras las denuncias de corrupción y colaboración con el cártel por parte de Estados Unidos contra funcionarios del estado de Sinaloa.
¿QUIÉN ES SARA CARTER, ‘ZARINA ANTIDROGAS’?
Sara A. Carter Bailey es la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, desde enero de 2026. La zarina antidrogas es periodista de ocupación; fue colaboradora con los medios conservadores ‘Fox News’, Circa News, Washington Times y Washington Examiner.
A pesar de no tener un cargo como funcionaria pública o de servicio de seguridad, Carter fue postulada por la administración presidencial de Trump en marzo del 2025 y aceptada por el Congreso en enero del 2026.