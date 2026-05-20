¿Sara Carter, ‘la zarina antidrogas’, vendrá a México?

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    ¿Sara Carter, ‘la zarina antidrogas’, vendrá a México?
    ¿Sara Carter pospuso su visita a México? Vanguardia

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el titular del Departamento de Seguridad Nacional y la titular de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas vendrían en Mayo

El 20 de mayo, la periodista estadounidense, Ali Bradley, informó que presuntamente, Sara Carter, la “zarina antidrogas” de la administración de Trump, no viajará a México.

Según medios de información y la misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Sara Carter visitaría la república para proseguir con estrategias de seguridad contra el narcotráfico entre los dos países.

Sin embargo, según la periodista, la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas le informó que sigue coordinando el viaje a México, sin una fecha específica.

El viaje que tenía previsto realizar a México el lunes ha sido cancelado. Esta es la respuesta de la ONDCP: “La ONDCP continúa trabajando en estrecha colaboración con la Embajada de Estados Unidos en México para coordinar cualquier viaje a México. Para cualquier otra pregunta, diríjase a la Embajada de Estados Unidos’ escribió su reporte desde su cuenta oficial de X.

Según la presidenta de México, el 25 de mayo sería visita de Sara Carter. Posteriormente a su reunión con el nuevo titular del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el 21 y 22 de mayo.

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La reunión ocurre en plena tensión política entre ambas naciones, tras las denuncias de corrupción y colaboración con el cártel por parte de Estados Unidos contra funcionarios del estado de Sinaloa.

¿QUIÉN ES SARA CARTER, ‘ZARINA ANTIDROGAS’?

Sara A. Carter Bailey es la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, desde enero de 2026. La zarina antidrogas es periodista de ocupación; fue colaboradora con los medios conservadores ‘Fox News’, Circa News, Washington Times y Washington Examiner.

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A pesar de no tener un cargo como funcionaria pública o de servicio de seguridad, Carter fue postulada por la administración presidencial de Trump en marzo del 2025 y aceptada por el Congreso en enero del 2026.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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