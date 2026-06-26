Jurisdicción Sanitaria: Atención médica aumenta hasta un 60% en la Región Norte

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Piedras Negras
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    Jurisdicción Sanitaria: Atención médica aumenta hasta un 60% en la Región Norte
    La mayor demanda de atención médica también incrementó el consumo de medicamentos e insumos en los centros de salud de la región. ARCHIVO

Las consultas de salud mental y la atención a embarazadas concentran buena parte del incremento en los servicios

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Los centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria 01 registran un incremento de entre 50 y 60 por ciento en la demanda de atención médica. Esto ha generado un mayor consumo de medicamentos, insumos y solicitudes de atención especializada, informó Jesús Manuel Chavarría, coordinador de la dependencia.

El aumento se refleja principalmente en las unidades de Piedras Negras, Nava, Villa Unión, Guerrero e Hidalgo, donde se brinda atención tanto a personas con derechohabiencia como a quienes no cuentan con ella.

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Chavarría explicó que, al inicio de los programas estatales, la demanda aumentó entre 10 y 20 por ciento. Actualmente, el crecimiento alcanza hasta 60 por ciento. Señaló que las consultas psicológicas y psiquiátricas figuran entre los servicios más solicitados, especialmente por casos de riesgo suicida y otros problemas de salud mental.

Agregó que la atención a mujeres embarazadas también representa una carga importante para las unidades médicas. Tan solo en el Centro de Salud Mundo Nuevo se da seguimiento mensual a entre 80 y 90 gestantes.

Aunque existen campañas permanentes de orientación y acceso a métodos anticonceptivos, persiste resistencia cultural y social a su uso. La Jurisdicción Sanitaria reiteró que continuará ofreciendo servicios integrales de prevención y acompañamiento, respetando la autonomía de cada persona en sus decisiones de salud.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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