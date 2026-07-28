Jurisdicción Sanitaria Uno suspende hasta cuatro negocios en julio por incumplir normas de higiene

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Piedras Negras
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    Jurisdicción Sanitaria Uno suspende hasta cuatro negocios en julio por incumplir normas de higiene
    Durante julio, la Jurisdicción Sanitaria No. 1 suspendió entre tres y cuatro establecimientos por incumplir la normatividad sanitaria. ARCHIVO

Dos establecimientos del giro de alimentos ya reanudaron operaciones tras corregir las irregularidades detectadas durante las inspecciones

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante el mes de julio, la Jurisdicción Sanitaria No. 1 suspendió entre tres y cuatro establecimientos por incumplir la normatividad sanitaria, informó Ernesto Morales, jefe de Regulación y Fomento Sanitario.

De los negocios sancionados, dos correspondían al giro de alimentos. Tras corregir las anomalías detectadas, lograron regularizar su situación y reanudar operaciones. Sin embargo, otros establecimientos permanecen cerrados al no haber subsanado las irregularidades encontradas durante las verificaciones.

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Morales aclaró que la dependencia no mantiene negocios “bajo sospecha”, ya que las inspecciones se realizan de manera aleatoria y con base en hechos concretos observados durante las visitas de verificación, sin atender señalamientos o presunciones.

Explicó que, cuando los inspectores detectan irregularidades graves que representan un riesgo para la salud pública, se aplican de inmediato las medidas de seguridad previstas en la legislación sanitaria, incluida la suspensión temporal de actividades.

“El objetivo es proteger la salud de la población; cada procedimiento se fundamenta en las condiciones reales encontradas en el establecimiento al momento de la inspección”, subrayó.

Agregó que, en la mayoría de los casos, las visitas concluyen con observaciones menores que los propietarios pueden corregir sin necesidad de sanciones o suspensiones.

Finalmente, reiteró que la Jurisdicción Sanitaria Uno continuará con las verificaciones permanentes en la región para garantizar el cumplimiento de las normas y prevenir riesgos que puedan afectar a los consumidores.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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