Boyas en el Río Bravo vulneran la dignidad humana y afectan el ecosistema: Obispo de Piedras Negras

Subrayó el contraste que se observa en la frontera. Mientras desde el Paseo del Río, en Piedras Negras, se aprecian murales y espacios de convivencia, en la ribera estadounidense permanecen las boyas y otras barreras utilizadas para impedir el cruce de migrantes.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El obispo de la Diócesis de Piedras Negras Alfonso Miranda Guardiola, calificó como lamentable la permanencia de las boyas instaladas en el Río Bravo. Afirmó que no solo representan un riesgo para las personas migrantes, sino que también generan daños al ecosistema y ponen en peligro la biodiversidad del afluente.

Recordó que, desde su instalación, estas estructuras han sido señaladas por organismos y diversos sectores sociales como una violación a la dignidad humana. Agregó que también provocan afectaciones ambientales. Señaló que la reciente contingencia, tras el desprendimiento de varias boyas, volvió a evidenciar los riesgos que este tipo de infraestructura representa para el río y las especies que lo habitan.

Aunque reconoció el derecho de Estados Unidos a proteger sus fronteras, enfatizó que las medidas de seguridad no deben traducirse en agresiones contra las personas ni en daños al entorno natural compartido por ambos países.

Añadió que el respeto a la dignidad humana y el cuidado de la “casa común” —como se refiere al medio ambiente en la doctrina social de la Iglesia— deben ser principios fundamentales en cualquier política migratoria y de seguridad fronteriza.

Finalmente, hizo un llamado a los gobiernos y a la sociedad para buscar alternativas que atiendan el fenómeno migratorio sin vulnerar los derechos humanos ni afectar los ecosistemas. Consideró que es posible conciliar la seguridad con el respeto a la vida y al medio ambiente.