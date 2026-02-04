Llega a Piedras Negras material de la NEM para fortalecer la práctica docente

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 4 febrero 2026
    Llega a Piedras Negras material de la NEM para fortalecer la práctica docente
    Autoridades educativas supervisan la recepción del material enviado por la federación. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La SEP inició la distribución de cuadernillos educativos para escuelas públicas y privadas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) reforzó en la región norte de Coahuila la implementación del modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) mediante la entrega de material didáctico dirigido exclusivamente al personal docente, con el objetivo de fortalecer una formación crítica, humanista y con enfoque comunitario.

Alejandra Gutiérrez Sánchez, jefa del Departamento de Servicios Educativos de la oficina de Servicios Regionales, informó que ya se recibió una dotación de cuadernos de apoyo curricular para la práctica docente, así como cuadernillos del plan de estudios, destinados a todos los niveles educativos y a planteles de sostenimiento federal, estatal y particular.

TE PUEDE INTERESAR: 10 de febrero, fecha límite para solicitar voto anticipado en Coahuila; también podrán votar más de dos mil personas en los penales

Detalló que los materiales abarcan desde educación inicial y preescolar hasta primaria, secundaria y telesecundaria, y que su distribución a los maestros de la región comenzará en los próximos días, a fin de fortalecer la correcta aplicación del nuevo modelo educativo en las aulas.

Por primera vez, añadió, el material de la Nueva Escuela Mexicana también será entregado a escuelas privadas y a guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de los jefes de sector educativo, con el propósito de unificar criterios pedagógicos en todos los niveles y tipos de servicio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Maestros
libros

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Plan a lo seguro

Plan a lo seguro
true

Invasión de 1847: La insultante provocación de Trump a México
true

POLITICÓN: Morena cambia las reglas... La 4T en Coahuila apostará sus plurinominales a operadores de base
Cámaras urbanas captaron el momento en que tres sujetos agredieron a dos jóvenes en la colonia República.

Videovigilancia exhibe agresión y permite detención de tres jóvenes en Saltillo
La política exterior de Trump, destaca HRW, “ha trastocado los cimientos del orden basado en normas”, lo que afecta los derechos humanos.

Alerta HRW de desorden mundial debido a Trump
Autoridades deportivas, asociaciones y cuerpos arbitrales dialogaron sobre la estructura y regulación del Flag Football en la Región Centro.

AFAEC y Deporte de Monclova fortalecen coordinación para el desarrollo del Flag Football
Walmart hace historia al superar el billón de dólares en valor de mercado, consolidándose como el primer minorista tradicional en unirse al exclusivo club de los gigantes tecnológicos.

De minorista tradicional a gigante tecnológico: Walmart alcanza la valuación billonaria
Mientras que los agentes locales pueden ser demandados bajo la Sección 1983, los oficiales federales como los de ICE gozan de una inmunidad que nuevas propuestas legales buscan limitar.

Un viejo artículo legal podría ser clave para responsabilizar a los agentes del ICE