Llega a Piedras Negras material de la NEM para fortalecer la práctica docente

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) reforzó en la región norte de Coahuila la implementación del modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) mediante la entrega de material didáctico dirigido exclusivamente al personal docente, con el objetivo de fortalecer una formación crítica, humanista y con enfoque comunitario.

Alejandra Gutiérrez Sánchez, jefa del Departamento de Servicios Educativos de la oficina de Servicios Regionales, informó que ya se recibió una dotación de cuadernos de apoyo curricular para la práctica docente, así como cuadernillos del plan de estudios, destinados a todos los niveles educativos y a planteles de sostenimiento federal, estatal y particular.

TE PUEDE INTERESAR: 10 de febrero, fecha límite para solicitar voto anticipado en Coahuila; también podrán votar más de dos mil personas en los penales

Detalló que los materiales abarcan desde educación inicial y preescolar hasta primaria, secundaria y telesecundaria, y que su distribución a los maestros de la región comenzará en los próximos días, a fin de fortalecer la correcta aplicación del nuevo modelo educativo en las aulas.

Por primera vez, añadió, el material de la Nueva Escuela Mexicana también será entregado a escuelas privadas y a guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de los jefes de sector educativo, con el propósito de unificar criterios pedagógicos en todos los niveles y tipos de servicio.