Llegan más de 11 mil libros de inglés de la NEM a primarias de Piedras Negras y Nava

Piedras Negras
/ 15 enero 2026
    Llegan más de 11 mil libros de inglés de la NEM a primarias de Piedras Negras y Nava

Los libros fueron distribuidos en escuelas primarias como parte del fortalecimiento del aprendizaje del idioma dentro del modelo de la Nueva Escuela Mexicana

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un total de 11,150 libros de texto del Programa Nacional de Inglés (PRONI) están siendo distribuidos entre estudiantes de 35 escuelas públicas de nivel primaria en Piedras Negras y dos en el municipio de Nava, Coahuila.

El material didáctico está destinado a 17 planteles estatales y 20 federales, como parte del programa de inglés impulsado por la Secretaría de Educación dentro del modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Alejandra Gutiérrez Sánchez, jefa de departamento en Servicios Educativos, informó que a finales de 2025 se entregaron paquetes con material interactivo y que en esta ocasión se distribuyen los libros de texto para reforzar el aprendizaje del idioma inglés en los alumnos.

“Las escuelas que forman parte del PRONI corresponden tanto al sostenimiento federal como estatal”, señaló.

La distribución contempla:

2,000 ejemplares para primero de primaria

2,050 ejemplares para segundo

2,000 ejemplares para tercero

1,800 ejemplares para cuarto

1,800 ejemplares para quinto

1,500 ejemplares para sexto

El proceso de entrega se realiza a través de las jefaturas de sector, quienes a su vez distribuyen el material a los supervisores para que cada escuela cuente de inmediato con los libros.

