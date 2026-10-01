Lluvias extraordinarias salvan el ciclo agrícola y dan tanque de oxígeno al campo en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Lluvias extraordinarias salvan el ciclo agrícola y dan tanque de oxígeno al campo en Piedras Negras
    La humedad permitirá el arranque óptimo de las siembras de otoño-invierno, la infiltración profunda en la cuenca y el llenado de las presas de abrevadero ejidales ARCHIVO

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa cuatro días de precipitaciones continuas en la región fronteriza

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El sector agropecuario del municipio de Piedras Negras recibió una de las noticias más esperadas del año.

De acuerdo con los reportes más recientes del Servicio Meteorológico Nacional, un frente de precipitaciones constantes se mantendrá sobre la región norte del estado durante los próximos cuatro días.

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Lejos de representar un obstáculo, este temporal es visto por productores y especialistas como un “respiro histórico” para la tierra y los hatos ganaderos de los ejidos locales.

Arnoldo Guajardo Salinas, director y asesor de Fomento Agropecuario (Desarrollo Rural) en el Municipio de Piedras Negras, confirmó que las condiciones de humedad moderada y constante son el escenario ideal que el campo requería tras un periodo prolongado de aridez.

“No es solo la cantidad de agua, sino cómo cae. Una lluvia moderada que se prolonga por varios días consecutivos es infinitamente mejor que una tormenta torrencial de pocas horas, pues permite que la tierra absorba el líquido gota a gota sin provocar erosión ni arrastre de capa vegetal”, explicó Guajardo Salinas.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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